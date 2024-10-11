Тотальный беспорядок. Орбан боится свержения правительства Венгрии

Венгерский лидер Виктор Орбан начал цинично обвинять власти Евросоюза в намерениях "свергнуть" его правительство. С таким заявлением он выступил, реагируя на критику со стороны официального Брюсселя.

Конфликт между Орбаном и ЕС существенно обострился

Премьер-министр Венгрии утверждает, что он и его команда были "шокированы" происходящим в Европарламенте.

Виктор Орбан также посетовал на то, что его собственные представления о Европе и европейской политике не были оправданы.

Мы думали, что там умные люди, и что политические прения имеют высшее качество… Все это было тотальным беспорядком. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Как утверждает Орбан, некоторое время он находился в "культурном шоке", но сейчас он уже "оправился от этого".

Венгерский премьер уже нашел, кого обвинить

Виктор Орбан начал цинично врать, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер объявили, что хотят "свергнуть венгерское правительство" и заменить его "брюссельским".

Они назвали членов нового венгерского правительства. Европейские социалисты хотят делегировать Клару Добрев, а ЕНП хочет делегировать Петера Мадяра… Брюссель хочет делегировать в венгерское правительство социалиста и члена Народной партии, политика суверенитета закончилась, у нас будет брюссельское правительство, вот смысл того, что произошло, — заявил венгерский лидер. Поделиться

Он также продолжает уверять, что венгры удовлетворены работой его команды.

Кроме того, Виктор Орбан добавил, что готов вступить в прения и дать отпор европейским политикам.