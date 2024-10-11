Тотальный беспорядок. Орбан боится свержения правительства Венгрии
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Политика
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Тотальный беспорядок. Орбан боится свержения правительства Венгрии

Орбан
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Источник:  online.ua

Венгерский лидер Виктор Орбан начал цинично обвинять власти Евросоюза в намерениях "свергнуть" его правительство. С таким заявлением он выступил, реагируя на критику со стороны официального Брюсселя.

Главные тезисы

  • Орбан конфликтует с Евросоюзом, утверждая, что его команда была шокирована действиями Европарламента.
  • Он обвиняет президентку Европейской комиссии и лидера Европейской народной партии в сговоре.
  • Орбан утверждает, что результаты голосований в Европарламенте приводят к "тотальному беспорядку".

Конфликт между Орбаном и ЕС существенно обострился

Премьер-министр Венгрии утверждает, что он и его команда были "шокированы" происходящим в Европарламенте.

Виктор Орбан также посетовал на то, что его собственные представления о Европе и европейской политике не были оправданы.

Мы думали, что там умные люди, и что политические прения имеют высшее качество… Все это было тотальным беспорядком.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Как утверждает Орбан, некоторое время он находился в "культурном шоке", но сейчас он уже "оправился от этого".

Венгерский премьер уже нашел, кого обвинить

Виктор Орбан начал цинично врать, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер объявили, что хотят "свергнуть венгерское правительство" и заменить его "брюссельским".

Они назвали членов нового венгерского правительства. Европейские социалисты хотят делегировать Клару Добрев, а ЕНП хочет делегировать Петера Мадяра… Брюссель хочет делегировать в венгерское правительство социалиста и члена Народной партии, политика суверенитета закончилась, у нас будет брюссельское правительство, вот смысл того, что произошло, — заявил венгерский лидер.

Он также продолжает уверять, что венгры удовлетворены работой его команды.

Кроме того, Виктор Орбан добавил, что готов вступить в прения и дать отпор европейским политикам.

Что важно понимать, недавно Вебер назвал председательство команды венгерского лидера Виктора Орбана в Совете Евросоюза "полным провалом".

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