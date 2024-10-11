Венгерский лидер Виктор Орбан начал цинично обвинять власти Евросоюза в намерениях "свергнуть" его правительство. С таким заявлением он выступил, реагируя на критику со стороны официального Брюсселя.
Главные тезисы
- Орбан конфликтует с Евросоюзом, утверждая, что его команда была шокирована действиями Европарламента.
- Он обвиняет президентку Европейской комиссии и лидера Европейской народной партии в сговоре.
- Орбан утверждает, что результаты голосований в Европарламенте приводят к "тотальному беспорядку".
Конфликт между Орбаном и ЕС существенно обострился
Премьер-министр Венгрии утверждает, что он и его команда были "шокированы" происходящим в Европарламенте.
Виктор Орбан также посетовал на то, что его собственные представления о Европе и европейской политике не были оправданы.
Как утверждает Орбан, некоторое время он находился в "культурном шоке", но сейчас он уже "оправился от этого".
Венгерский премьер уже нашел, кого обвинить
Виктор Орбан начал цинично врать, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер объявили, что хотят "свергнуть венгерское правительство" и заменить его "брюссельским".
Он также продолжает уверять, что венгры удовлетворены работой его команды.
Кроме того, Виктор Орбан добавил, что готов вступить в прения и дать отпор европейским политикам.
Что важно понимать, недавно Вебер назвал председательство команды венгерского лидера Виктора Орбана в Совете Евросоюза "полным провалом".
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