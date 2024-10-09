Орбан обвинил Европарламент в левацкой лжи о Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень раздражен критикой в его адрес, прозвучавшей в Европарламенте после представления им приоритетов венгерского председательства в Совете ЕС.

Орбан обвинил Европарламент в пропаганде и лжи в отношении Венгрии

Орбан не сдерживал слов раздражения в своем выступлении.

Я был бы рад говорить о приоритетах нашего председательства, которые я представил, но могу сказать, что вам это не интересно. Вы здесь скорее организовали политическую интифаду (с арабского "восстания" — ред.). Вся эта левацкая ложь о Венгрии — это чистой воды пропаганда. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Он сказал, что ему не удивительно слышать это от евродепутатов, однако обвинения президентки Еврокомиссии его удивили, поскольку в своем выступлении он намеренно не акцентировал разногласия между Венгрией и Брюсселем.

Раньше так не было. Ранее президент Европейской комиссии никогда бы не сказал этого. Такого никогда бы не произошло. Поделиться

По его словам, ранее Еврокомиссия являлась нейтральным органом.

Но теперь это изменилось, и вместо того, чтобы быть телохранителем договоров, она стала политическим органом! — заявил он, указывая на президентку Урсулу фон дер Ляен.

Также Орбан с возмущением отреагировал на сравнение противостоящих российскому вторжению украинцев с теми, кто противостоял вторжению советских войск в Венгрию в 1956 году.

Я исключаю любые сравнения с борцами за свободу 1956 года.

Орбан еще раз повторил свою критику стратегии ЕС по войне РФ против Украины и заявил, что она ведет к поражению. По его словам, если ЕС не хочет поражения Украины, он должен прибегнуть к прямой и косвенной дипломатии.

При представлении приоритетов венгерского председательства Орбан вспомнил о войне в Украине лишь вскользь среди других "кризисов". Урсула фон дер Ляен посвятила значительную часть своего выступления именно Украине. Поделиться

В ЕС возмутились из-за действий Будапешта

Последствия председательства команды венгерского лидера Виктора Орбана в Совете Евросоюза смутили многих европейских лидеров. Как признался глава Европейской народной партии Манфред Вебер, он считает это "полным провалом".

Согласно данным журналистов, уже 9 октября Виктор Орбан планирует выступить в Европарламенте с речью о приоритетах своей страны, председательствующей в этом полугодии в Совете ЕС.

Сразу после этого Манфред Вебер откроет пленарные прения, а также объявит лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра вторым спикером. Поделиться

Что важно понимать, именно Мадяр де-факто является главным соперником Орбана и членом Европарламента от правоцентристской партии Тиса после европейских выборов в июне.