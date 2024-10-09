Орбан обвинил Европарламент в левацкой лжи о Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень раздражен критикой в его адрес, прозвучавшей в Европарламенте после представления им приоритетов венгерского председательства в Совете ЕС.
Главные тезисы
- Виктор Орбан обвинил Европарламент в левацкой лжи и пропаганде о Венгрии после представления приоритетов венгерского председательства в Совете ЕС.
- Орбан выразил недовольство критикой со стороны Европарламента и отверг сравнение украинцев с участниками восстания в Венгрии в 1956 году.
- Действия Орбана во время председательства в Совете ЕС вызвали возмущение европейских лидеров.
- Ранее нейтральная Еврокомиссия стала политическим органом — заявил Орбан, отреагировав на обвинения президентки Комиссии Урсулы фон дер Ляен.
Орбан обвинил Европарламент в пропаганде и лжи в отношении Венгрии
Орбан не сдерживал слов раздражения в своем выступлении.
Он сказал, что ему не удивительно слышать это от евродепутатов, однако обвинения президентки Еврокомиссии его удивили, поскольку в своем выступлении он намеренно не акцентировал разногласия между Венгрией и Брюсселем.
По его словам, ранее Еврокомиссия являлась нейтральным органом.
Но теперь это изменилось, и вместо того, чтобы быть телохранителем договоров, она стала политическим органом! — заявил он, указывая на президентку Урсулу фон дер Ляен.
Также Орбан с возмущением отреагировал на сравнение противостоящих российскому вторжению украинцев с теми, кто противостоял вторжению советских войск в Венгрию в 1956 году.
Я исключаю любые сравнения с борцами за свободу 1956 года.
Орбан еще раз повторил свою критику стратегии ЕС по войне РФ против Украины и заявил, что она ведет к поражению. По его словам, если ЕС не хочет поражения Украины, он должен прибегнуть к прямой и косвенной дипломатии.
В ЕС возмутились из-за действий Будапешта
Последствия председательства команды венгерского лидера Виктора Орбана в Совете Евросоюза смутили многих европейских лидеров. Как признался глава Европейской народной партии Манфред Вебер, он считает это "полным провалом".
Согласно данным журналистов, уже 9 октября Виктор Орбан планирует выступить в Европарламенте с речью о приоритетах своей страны, председательствующей в этом полугодии в Совете ЕС.
Что важно понимать, именно Мадяр де-факто является главным соперником Орбана и членом Европарламента от правоцентристской партии Тиса после европейских выборов в июне.
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