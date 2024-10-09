Орбан звинуватив Європарламент у лівацькій брехні про Угорщину

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вельми роздратований критикою на його адресу, яка пролунала у Європарламенті після представлення ним пріоритетів угорського головування у Раді ЄС.

Орбан звинуватив Європарламент у пропаганді та брехні щодо Угорщини

Орбан не стримував слів роздратування у своєму виступі.

Я був би радий говорити про пріоритети нашого головування, які я представив, але можу сказати, що вам це не цікаво. Ви тут радше організували політичну інтифаду (з арабської "повстання" — ред.). Вся ця лівацька брехня про Угорщину — це чистої води пропаганда. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Він сказав, що йому не дивно чути це від євродепутатів, однак звинувачення президентки Єврокомісії його здивували, оскільки у своєму виступі він навмисно не акцентував на розбіжностях між Угорщиною і Брюсселем.

Раніше так не було. Раніше президент Європейської комісії ніколи б не сказав такого. Такого б ніколи не сталося. Поширити

За його словами, раніше Єврокомісія була нейтральним органом.

Але тепер це змінилося, і замість того, щоб бути охоронцем договорів, вона стала політичним органом! — заявив він, вказуючи на президентку Урсулу фон дер Ляєн.

Також Орбан з обуренням відреагував на порівняння українців, які протистоять російському вторгненню, з тими, хто протистояв вторгненню радянських військ в Угорщину у 1956 році.

Я відкидаю будь-які порівняння з борцями за свободу 1956 року.

Орбан вкотре повторив свою критику стратегії ЄС щодо війни РФ проти України і заявив, що вона веде до поразки. За його словами, якщо ЄС не хоче поразки України, він повинен вдатися до прямої та непрямої дипломатії.

Під час представлення пріоритетів угорського головування Орбан згадав про війну в Україні лише побіжно серед інших "криз". Натомість Урсула фон дер Ляєн присвятила значну частину свого виступу саме Україні. Поширити

В ЄС обурилися через дії Будапешта

Наслідки головування команди угорського лідера Віктора Орбана у Раді Євросоюзу збентежили багатьох європейських лідерів. Як зізнався очільник Європейської народної партії Манфред Вебер, він вважає це “повним провалом”.

Згідно з даними журналістів, уже 9 жовтня Віктор Орбан планує виступити в Європарламенті з промовою про пріоритети своєї країни, яка в цьому півріччі головує в Раді ЄС.

Одразу після цього Манфред Вебер відкриє пленарні дебати, а також оголосить лідера угорської опозиції Петера Мадяра другим спікером. Поширити

Що важливо розуміти, саме Мадяр де-факто є головним суперником Орбана та членом Європарламенту від правоцентристської партії "Тиса" після європейських виборів у червні.