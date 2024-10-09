Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вельми роздратований критикою на його адресу, яка пролунала у Європарламенті після представлення ним пріоритетів угорського головування у Раді ЄС.
Головні тези:
- Орбан звинуватив Європарламент у “лівацькій брехні про Угорщину”, називаючи це чистою пропагандою.
- Віктор Орбан висловив розчарування у критиці Європарламенту та незгоду з порівнянням українців та борців за свободу Угорщини у 1956 році.
- Європейські лідери обурилися через дії Орбана під час головування у Раді ЄС і вважають це "повним провалом".
Орбан звинуватив Європарламент у пропаганді та брехні щодо Угорщини
Орбан не стримував слів роздратування у своєму виступі.
Він сказав, що йому не дивно чути це від євродепутатів, однак звинувачення президентки Єврокомісії його здивували, оскільки у своєму виступі він навмисно не акцентував на розбіжностях між Угорщиною і Брюсселем.
За його словами, раніше Єврокомісія була нейтральним органом.
Але тепер це змінилося, і замість того, щоб бути охоронцем договорів, вона стала політичним органом! — заявив він, вказуючи на президентку Урсулу фон дер Ляєн.
Також Орбан з обуренням відреагував на порівняння українців, які протистоять російському вторгненню, з тими, хто протистояв вторгненню радянських військ в Угорщину у 1956 році.
Я відкидаю будь-які порівняння з борцями за свободу 1956 року.
Орбан вкотре повторив свою критику стратегії ЄС щодо війни РФ проти України і заявив, що вона веде до поразки. За його словами, якщо ЄС не хоче поразки України, він повинен вдатися до прямої та непрямої дипломатії.
В ЄС обурилися через дії Будапешта
Наслідки головування команди угорського лідера Віктора Орбана у Раді Євросоюзу збентежили багатьох європейських лідерів. Як зізнався очільник Європейської народної партії Манфред Вебер, він вважає це “повним провалом”.
Згідно з даними журналістів, уже 9 жовтня Віктор Орбан планує виступити в Європарламенті з промовою про пріоритети своєї країни, яка в цьому півріччі головує в Раді ЄС.
Що важливо розуміти, саме Мадяр де-факто є головним суперником Орбана та членом Європарламенту від правоцентристської партії "Тиса" після європейських виборів у червні.
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