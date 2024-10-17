Орбан испугался Плана победы Украины. Что предлагает вместо этого
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Политика
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Орбан испугался Плана победы Украины. Что предлагает вместо этого

Орбан
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представленный президентом Украины Владимиром Зеленским План победы его пугает и призвал ЕС к переговорам с РФ.

Главные тезисы

  • Орбан выразил обеспокоенность Планом победы Украины, предложенным Зеленским, и призвал ЕС к переговорам с РФ.
  • Премьер-министр Венгрии считает необходимым изменение стратегии ЕС по Украине и России в пользу мирных переговоров.
  • Важным шагом для окончания войны он считает переговоры с РФ с участием Германии и Франции.

Орбан призвал ЕС к мирным переговорам с Россией по Украине

Об этом он написал в Facebook.

Президент Зеленский представил свой План победы. То, что вчера выложили в украинском парламенте, более чем пугает.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Затем он снова заговорил о неправильной стратегии ЕС по Украине и России.

Я один из тех, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию. Евросоюз вступил в эту войну с плохо организованной, плохо исполненной стратегией, построенной на основании некачественных расчетов.

По его словам, ЕС должен сменить стратегию войны на мирную стратегию, а для этого блок должен добиваться прекращения огня в Украине и переговоров.

Сегодня призываю канцлера Германии и президента Франции от имени всего Евросоюза как можно скорее начать переговоры с россиянами, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Орбан обвинил Европарламент в пропаганде и лжи в отношении Венгрии

Орбан не сдерживал слов раздражения в своем выступлении.

Я был бы рад говорить о приоритетах нашего председательства, которые я представил, но могу сказать, что вам это не интересно. Вы здесь скорее организовали политическую интифаду (с арабского "восстания" — ред.). Вся эта левацкая ложь о Венгрии — это чистой воды пропаганда.

Он сказал, что ему не удивительно слышать это от евродепутатов, однако обвинения президентки Еврокомиссии его удивили, поскольку в своем выступлении он намеренно не акцентировал разногласия между Венгрией и Брюсселем.

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