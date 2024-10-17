Орбан испугался Плана победы Украины. Что предлагает вместо этого

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представленный президентом Украины Владимиром Зеленским План победы его пугает и призвал ЕС к переговорам с РФ.
Главные тезисы
- Орбан выразил обеспокоенность Планом победы Украины, предложенным Зеленским, и призвал ЕС к переговорам с РФ.
- Премьер-министр Венгрии считает необходимым изменение стратегии ЕС по Украине и России в пользу мирных переговоров.
- Важным шагом для окончания войны он считает переговоры с РФ с участием Германии и Франции.
Орбан призвал ЕС к мирным переговорам с Россией по Украине
Об этом он написал в Facebook.
Затем он снова заговорил о неправильной стратегии ЕС по Украине и России.
По его словам, ЕС должен сменить стратегию войны на мирную стратегию, а для этого блок должен добиваться прекращения огня в Украине и переговоров.
Сегодня призываю канцлера Германии и президента Франции от имени всего Евросоюза как можно скорее начать переговоры с россиянами, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.
Орбан обвинил Европарламент в пропаганде и лжи в отношении Венгрии
Орбан не сдерживал слов раздражения в своем выступлении.
Он сказал, что ему не удивительно слышать это от евродепутатов, однако обвинения президентки Еврокомиссии его удивили, поскольку в своем выступлении он намеренно не акцентировал разногласия между Венгрией и Брюсселем.
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