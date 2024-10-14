Орбан угрожает заблокировать помощь Украине в пользу Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать помощь Украине. Это может сыграть в пользу кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Орбан планирует заблокировать помощь Украине в пользу Трампа для формирования образа жесткого лидера.
- Угрозы Венгрии связаны с возможностью избежать участия в международных финансовых обязательствах в отношении Украины.
- Борьба за прохождение санкций против России разделяет интересы ЕС и Венгрии, но последняя готова пожертвовать ради поддержки Трампа.
- Евросоюз ищет способы обойти вето Венгрии и продолжить предоставление помощи Украине на основе доходов от замороженных российских активов.
- Политические маневры Орбана могут повлиять на протекционистскую внешнюю политику США и позицию по вопросам международной безопасности.
Как Орбан планирует подыграть Трампу
Издание отмечает, что Орбан планирует совершить "политический подарок" Трампу, придумав способ, как помочь ему в избирательной кампании.
Речь идет о возможности избегания участия в 50 млрд долл. позиции, которую США, ЕС и страны G7 предложили Украине. Это позволило бы Трампу заявить своим избирателям, что он, в случае победы, "не даст Украине ни цента".
Европейские дипломаты предупреждают, что блокировка санкций приведет к дополнительным расходам для ЕС, но для Орбана это не проблема. По словам одного из дипломатов, "Венгрии безразлично, придется ли Европе платить больше, главное — помочь Трампу".
Если Брюссель и Вашингтон согласятся на ссуду в 35 млрд евро, Трамп, в случае переизбрания, будет вынужден обслуживать его в течение многих лет. Однако, если ссуду одобрят без участия США, этого обязательства он избежит.
Хотя Орбан продолжает угрожать, в США дают понять, что готовы принять участие в займе, но с меньшей суммой, даже если ЕС не продлит санкции.
Один из вариантов — внесение 5 млрд долл., что соответствует замороженным российским активам в США, оставив Европе покрывать основную часть расходов. Также Япония намекнула, что может выйти из соглашения, если США не будут участвовать.
ЕС нашел способ обойти вето Венгрии в отношении Украины
Согласно данным журналистов, уже 9 октября послы Европейского Союза намерены достичь политического согласия по условиям предоставления Украине помощи на 50 млрд евро с использованием доходов от замороженных российских активов.
Что важно понимать, говорится о кредите от "Группы семи", в рамках которого официальный Брюссель планирует выделить до 35 млрд евро.
По словам журналистов, множество преград со стороны команды венгерского лидера Виктора Орбана является одной из причин, почему Евросоюз хочет отказаться от использования Европейского фонда мира как основного инструмента военной поддержки Украины.
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