Орбан угрожает заблокировать помощь Украине в пользу Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать помощь Украине. Это может сыграть в пользу кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Как Орбан планирует подыграть Трампу

Издание отмечает, что Орбан планирует совершить "политический подарок" Трампу, придумав способ, как помочь ему в избирательной кампании.

Речь идет о возможности избегания участия в 50 млрд долл. позиции, которую США, ЕС и страны G7 предложили Украине. Это позволило бы Трампу заявить своим избирателям, что он, в случае победы, "не даст Украине ни цента".

Венгрия угрожает заблокировать предложение о продлении санкций против России на 36 месяцев вместо шести, как того требуют США. Это необходимо для защиты замороженных российских активов, которые могут быть использованы для покрытия ссуды. Поделиться

Европейские дипломаты предупреждают, что блокировка санкций приведет к дополнительным расходам для ЕС, но для Орбана это не проблема. По словам одного из дипломатов, "Венгрии безразлично, придется ли Европе платить больше, главное — помочь Трампу".

Если Брюссель и Вашингтон согласятся на ссуду в 35 млрд евро, Трамп, в случае переизбрания, будет вынужден обслуживать его в течение многих лет. Однако, если ссуду одобрят без участия США, этого обязательства он избежит.

Хотя Орбан продолжает угрожать, в США дают понять, что готовы принять участие в займе, но с меньшей суммой, даже если ЕС не продлит санкции.

Один из вариантов — внесение 5 млрд долл., что соответствует замороженным российским активам в США, оставив Европе покрывать основную часть расходов. Также Япония намекнула, что может выйти из соглашения, если США не будут участвовать.

ЕС нашел способ обойти вето Венгрии в отношении Украины

Согласно данным журналистов, уже 9 октября послы Европейского Союза намерены достичь политического согласия по условиям предоставления Украине помощи на 50 млрд евро с использованием доходов от замороженных российских активов.

Что важно понимать, говорится о кредите от "Группы семи", в рамках которого официальный Брюссель планирует выделить до 35 млрд евро.

Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи. Для решения достаточно будет большинства, поэтому Венгрия не сможет ветировать его. Поделиться

По словам журналистов, множество преград со стороны команды венгерского лидера Виктора Орбана является одной из причин, почему Евросоюз хочет отказаться от использования Европейского фонда мира как основного инструмента военной поддержки Украины.