Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні на користь Трампа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні. Це може зіграти на користь кандидату в президенти США Дональду Трампу.
Головні тези:
- Орбан готує “політичний подарунок” Трампу, загрожуючи заблокувати допомогу Україні на 50 млрд євро.
- Угорщина також погрожує ветувати пропозицію щодо продовження санкцій проти Росії, що може стати у поміч Трампу.
- ЄС шукає способи обійти вето Угорщини щодо допомоги Україні, плануючи надати до 35 млрд євро.
- Позиція Орбана може вплинути на міжнародне співробітництво та допомогти Трампу в його виборчій кампанії.
- Побоювання Євросоюзу відносно дій Орбана щодо військової підтримки України змушує шукати альтернативні варіанти фінансування.
Як Орбан планує підіграти Трампу
Видання зазначає, що Орбан планує зробити "політичний подарунок" Трампу, придумавши спосіб, як допомогти йому у виборчій кампанії.
Йдеться про можливість уникнення участі в 50 млрд дол позиції, яку США, ЄС і країни G7 запропонували Україні. Це дозволило б Трампу заявити своїм виборцям, що він, у разі перемоги, "не дасть Україні ні цента".
Європейські дипломати попереджають, що блокування санкцій призведе до додаткових витрат для ЄС, але для Орбана це не проблема. За словами одного з дипломатів, "Угорщині байдуже, чи Європі доведеться платити більше, головне — допомогти Трампу".
Якщо Брюссель і Вашингтон погодяться на позику в 35 млрд євро, Трамп, у разі переобрання, буде змушений обслуговувати її протягом багатьох років. Проте, якщо позику схвалять без участі США, цього зобов'язання він уникне.
Хоча Орбан продовжує погрожувати, у США дають зрозуміти, що готові взяти участь у позиці, але з меншою сумою, навіть якщо ЄС не продовжить санкції.
Один із варіантів — внесення 5 млрд дол, що відповідає замороженим російським активам у США, залишивши Європі покривати основну частину витрат. Також Японія натякнула, що може вийти з угоди, якщо США не братимуть участі.
ЄС знайшов спосіб обійти вето Угорщини щодо України
Згідно з даними журналістів, уже 9 жовтня посли Європейського Союзу мають намір досягти політичної згоди щодо умов надання Україні допомоги на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених російських активів.
Що важливо розуміти, мовиться про кредит від “Групи семи”, у межах якого офіційний Брюссель планує надати до 35 млрд євро.
За словами журналістів, величезна кількість перепон з боку команди угорського лідера Віктора Орбана є однією з причин, чому Євросоюз хоче відмовитися від використання Європейського фонду миру як основного інструмента військової підтримки України.
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