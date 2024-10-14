Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні на користь Трампа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні. Це може зіграти на користь кандидату в президенти США Дональду Трампу.

Як Орбан планує підіграти Трампу

Видання зазначає, що Орбан планує зробити "політичний подарунок" Трампу, придумавши спосіб, як допомогти йому у виборчій кампанії.

Йдеться про можливість уникнення участі в 50 млрд дол позиції, яку США, ЄС і країни G7 запропонували Україні. Це дозволило б Трампу заявити своїм виборцям, що він, у разі перемоги, "не дасть Україні ні цента".

Угорщина погрожує заблокувати пропозицію щодо продовження санкцій проти Росії на 36 місяців замість шести, як того вимагають США. Це потрібно для захисту заморожених російських активів, які можуть бути використані для покриття позики. Поширити

Європейські дипломати попереджають, що блокування санкцій призведе до додаткових витрат для ЄС, але для Орбана це не проблема. За словами одного з дипломатів, "Угорщині байдуже, чи Європі доведеться платити більше, головне — допомогти Трампу".

Якщо Брюссель і Вашингтон погодяться на позику в 35 млрд євро, Трамп, у разі переобрання, буде змушений обслуговувати її протягом багатьох років. Проте, якщо позику схвалять без участі США, цього зобов'язання він уникне.

Хоча Орбан продовжує погрожувати, у США дають зрозуміти, що готові взяти участь у позиці, але з меншою сумою, навіть якщо ЄС не продовжить санкції.

Один із варіантів — внесення 5 млрд дол, що відповідає замороженим російським активам у США, залишивши Європі покривати основну частину витрат. Також Японія натякнула, що може вийти з угоди, якщо США не братимуть участі.

ЄС знайшов спосіб обійти вето Угорщини щодо України

Згідно з даними журналістів, уже 9 жовтня посли Європейського Союзу мають намір досягти політичної згоди щодо умов надання Україні допомоги на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених російських активів.

Що важливо розуміти, мовиться про кредит від “Групи семи”, у межах якого офіційний Брюссель планує надати до 35 млрд євро.

Проєкт рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% — у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги. Для рішення достатньо буде більшості, тож Угорщина не зможе заветувати його. Поширити

За словами журналістів, величезна кількість перепон з боку команди угорського лідера Віктора Орбана є однією з причин, чому Євросоюз хоче відмовитися від використання Європейського фонду миру як основного інструмента військової підтримки України.