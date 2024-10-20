Армія РФ стане сильнішою. Топгенерал НАТО озвучив важливе попередження

На переконання командувач силами НАТО в Європі, генерала Крістофера Каволі, російська армія стане сильнішою після завершення війни, навіть якщо Україна зможе її розгромити.

НАТО не має право недооцінювати загрозу з боку РФ

Як вважає Каволі, російські загарбники стануть ще небезпечнішими для членів блоку, хоча й втратять величезну кількість особового складу і техніки.

Наприкінці війни проти України, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні, — наголосив він. Поширити

Топгенерал НАТО закликав Альянс не плекати ілюзій щодо того, що Росія не зможе ні на кого напасти після поразки у війні.

Він пояснив, що багаторічні бойові дії призводять до того, що ЗС РФ поступово вдосконалюються й усвідомлюють, як можна використати досвід війни у майбутньому.

На цьому тлі Каволі закликав НАТО почати готуватися до можливого вторгнення країни-агресорки.

Ось чому ми повинні бути готовими і потребуємо збройних сил, які зможуть їй протистояти, — додав американський генерал. Поширити

Війна РФ проти НАТО все-таки можлива

На переконання Каволі, нові оборонні плани блоку і додаткові вимоги до окремих союзників Альянсу, що випливають з них, мають бути реалізовані швидко.

Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян, — пояснив топгенерал. Поширити

Як уже згадувалося раніше, очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль озвучив попередження, що країна-агресорка РФ буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років.