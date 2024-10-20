Армія РФ стане сильнішою. Топгенерал НАТО озвучив важливе попередження
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ стане сильнішою. Топгенерал НАТО озвучив важливе попередження

армія РФ

На переконання командувач силами НАТО в Європі, генерала Крістофера Каволі, російська армія стане сильнішою після завершення війни, навіть якщо Україна зможе її розгромити.

Головні тези:

  • Топгенерал наголосив на швидкій необхідності вдосконалення оборонних планів та перевершенні росіян в цьому питанні.
  • Федеральна розвідувальна служба Німеччини та польський лідер попереджають про можливу атаку РФ на НАТО у найближчі роки.
  • Прогнозують, що Росія може мати достатній військовий потенціал для нападу на НАТО вже до 2027 року.

НАТО не має право недооцінювати загрозу з боку РФ

Як вважає Каволі, російські загарбники стануть ще небезпечнішими для членів блоку, хоча й втратять величезну кількість особового складу і техніки.

Наприкінці війни проти України, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні, — наголосив він.

Топгенерал НАТО закликав Альянс не плекати ілюзій щодо того, що Росія не зможе ні на кого напасти після поразки у війні.

Він пояснив, що багаторічні бойові дії призводять до того, що ЗС РФ поступово вдосконалюються й усвідомлюють, як можна використати досвід війни у майбутньому.

На цьому тлі Каволі закликав НАТО почати готуватися до можливого вторгнення країни-агресорки.

Ось чому ми повинні бути готовими і потребуємо збройних сил, які зможуть їй протистояти, — додав американський генерал.

Війна РФ проти НАТО все-таки можлива

На переконання Каволі, нові оборонні плани блоку і додаткові вимоги до окремих союзників Альянсу, що випливають з них, мають бути реалізовані швидко.

Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян, — пояснив топгенерал.

Як уже згадувалося раніше, очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль озвучив попередження, що країна-агресорка РФ буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років.

Що стосується прогнозу польського лідера Анджея Дуди, то вів вважає, що Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.

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