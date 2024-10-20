Нам не треба цього чути. У НАТО розкритикували один з пунктів Плану перемоги України
Категорія
Політика
Дата публікації

Нам не треба цього чути. У НАТО розкритикували один з пунктів Плану перемоги України

Джеррі Конноллі
Джерело:  Радіо Свобода

На переконання президента Парламентської Асамблеї НАТО Джеррі Конноллі, ідея українського лідера Володимира Зеленського щодо заміни військ США в Європі підрозділами Сил оборони України після війни є “недоречною”.

Головні тези:

  • НАТО відкинув ідею Володимира Зеленського щодо заміни військ США в Європі підрозділами ЗСУ.
  • Президент ПА НАТО підкреслює, що американські війська в Європі є важливою протидією російській агресії.
  • Володимир Зеленський відкритий до пропозицій союзників щодо удосконалення Плану перемоги України.

У НАТО не підтримали нову ініціативу Зеленського

Джеррі Конноллі, який також є відомим американським політиком-демократом, звернув увагу на те, що це дуже "щедра пропозиція" з боку президента України, однак, мовляв, “недоречна” станом на сьогодні.

Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори. І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США — нам не треба цього чути. США повинні бути в Європі.

Джеррі Конноллі

Джеррі Конноллі

Президент ПА НАТО

На його думку, не варто заохочувати американські війська виходити з Європи, бо це не в інтересах України і не в інтересах союзників.

Президент ПА НАТО також припустив, що ця ідея може сподобатися лише російському диктатору Володимиру Путіну.

Чому сили США повинні залишатися в Європі

Як зазначив Джеррі Конноллі, американські війська — це також засіб протидії російській агресії.

Окрім того, він додав, що фізична присутність солдатів США в Європі заспокоює усіх членів НАТО.

Це не означає, що ми не можемо робити певні зміни в нашій дислокації. Але ідея, що ми повністю виходимо з Європи, а українці щедро заміняють нас… Добре, я беру до уваги цю пропозицію як вияв щедрості, але сама ідея не є продуктивною. А в цей час вона ще й шкодить, — висловив свою думку політик.

Що важливо розуміти, ідея заміни американських вояків українськими після війни є у Плані перемоги, який нещодавно публічно представив глава держави Володимир Зеленський.

Окрім того, 18 жовтня український лідер повідомив, що відкритий до змін представленого ним Плану перемоги з огляду на побажання партнерів Києва.

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