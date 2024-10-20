Нам не треба цього чути. У НАТО розкритикували один з пунктів Плану перемоги України

На переконання президента Парламентської Асамблеї НАТО Джеррі Конноллі, ідея українського лідера Володимира Зеленського щодо заміни військ США в Європі підрозділами Сил оборони України після війни є “недоречною”.
Головні тези:
- НАТО відкинув ідею Володимира Зеленського щодо заміни військ США в Європі підрозділами ЗСУ.
- Президент ПА НАТО підкреслює, що американські війська в Європі є важливою протидією російській агресії.
- Володимир Зеленський відкритий до пропозицій союзників щодо удосконалення Плану перемоги України.
У НАТО не підтримали нову ініціативу Зеленського
Джеррі Конноллі, який також є відомим американським політиком-демократом, звернув увагу на те, що це дуже "щедра пропозиція" з боку президента України, однак, мовляв, “недоречна” станом на сьогодні.
На його думку, не варто заохочувати американські війська виходити з Європи, бо це не в інтересах України і не в інтересах союзників.
Президент ПА НАТО також припустив, що ця ідея може сподобатися лише російському диктатору Володимиру Путіну.
Чому сили США повинні залишатися в Європі
Як зазначив Джеррі Конноллі, американські війська — це також засіб протидії російській агресії.
Окрім того, він додав, що фізична присутність солдатів США в Європі заспокоює усіх членів НАТО.
Що важливо розуміти, ідея заміни американських вояків українськими після війни є у Плані перемоги, який нещодавно публічно представив глава держави Володимир Зеленський.
Окрім того, 18 жовтня український лідер повідомив, що відкритий до змін представленого ним Плану перемоги з огляду на побажання партнерів Києва.
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