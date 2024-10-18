План перемоги України. Чому він спровокував стільки дискусій

На переконання польського прем’єра Дональда Туска, союзники сприйняли План перемоги неоднозначно, оскільки головний його пункт стосується запрошення України до НАТО. Як відомо, ставлення партнерів Києва до цієї пропозиції наразі різниться.

Запрошення України до НАТО — відкрите питання

З заявою з цього приводу польський політик виступив під час конференції після засідання Євроради у Брюсселі.

За його словами, лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють "план перемоги України". Дональд Туск також пояснив, що у союзників України різне ставлення до питання членства України в НАТО, що є першим пунктом цього плану.

На цьому тлі варто зазначити, що питання членства України в НАТО порушували вперше ще за президентства Леха Качинського, і вже тоді Варшава підтримувала відкриття перспективи членства для Києва.

І тут нічого не змінилося: у цьому питанні ми солідарні з Україною. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте (Фото: president.gov.ua)

План перемоги України незабаром отримає друге дихання

Як зазначає прем’єр-міністр Польщі, станом на сьогодні важко спрогнозувати, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".

На цей момент ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує, — підкреслив Дональд Туск. Поширити

На його переконання, потрібно готуватися до того, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, "будуть наново оцінюватися після американських виборів".