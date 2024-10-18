План перемоги України. Чому він спровокував стільки дискусій

На переконання польського прем’єра Дональда Туска, союзники сприйняли План перемоги неоднозначно, оскільки головний його пункт стосується запрошення України до НАТО. Як відомо, ставлення партнерів Києва до цієї пропозиції наразі різниться.
Головні тези:
- На тлі різниці у підходах партнерів до членства України в НАТО план Зеленського спровокував певні дискусії та невизначеність.
- Прем'єр-міністр Польщі вважає, що реалістичність втілення плану Зеленського буде залежати від результатів виборів президента США.
Запрошення України до НАТО — відкрите питання
З заявою з цього приводу польський політик виступив під час конференції після засідання Євроради у Брюсселі.
За його словами, лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють "план перемоги України". Дональд Туск також пояснив, що у союзників України різне ставлення до питання членства України в НАТО, що є першим пунктом цього плану.
На цьому тлі варто зазначити, що питання членства України в НАТО порушували вперше ще за президентства Леха Качинського, і вже тоді Варшава підтримувала відкриття перспективи членства для Києва.
План перемоги України незабаром отримає друге дихання
Як зазначає прем’єр-міністр Польщі, станом на сьогодні важко спрогнозувати, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".
На його переконання, потрібно готуватися до того, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, "будуть наново оцінюватися після американських виборів".
На цьому тлі варто нагадати, що український лідер Володимир Зеленський вже встиг представити План перемоги не лише своєму американському колезі Джо Байдену, а й кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
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