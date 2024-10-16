Зібрати всі сили й битись. У Третій штурмовій бригаді оцінили План перемоги України

Єдиний можливий план кожного українця — зібрати всі сили й битись

Максим Жорін впевнений, що жоден план, яким би він не був, не скасовує необхідності воювати.

Ось це головне, що потрібно всім усвідомити. А то після цих новин знову всі будуть просто чекати перемоги. Поширити

На думку військового, “можна обговорювати все, що завгодно, не покладаючи зайвих сподівань і не надягаючи на голову мрії про «незабаром все буде, як раніше».

Жити з надіями нормально. Головне, щоб ці надії не відірвали увагу від реальності, в якій ми продовжуємо бути. А наша реальність — це відчутне просування ворога, його перевага в чисельності та озброєнні й згуртований союз ворожих сил. Максим Жорін Заступник командира Третьої штурмової бригади

В такій реальності єдиний можливий план, якого потрібно дотримуватись кожному українцю, — це зібрати всі сили й битись.

Жорін попередив, що ситуація на фронті продовжує загострюватися

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв’ю Online.UA розповів про складну ситуацію на фронті, фатальність потенційних переговорів з Росією та проблеми, з якими стикається українська армія.

Одна з головних проблем полягає в тому, що не так вже й багато цивільних знають про те, що насправді відбувається на фронті та які наслідки це може мати.

За словами Жоріна, попри те, що в України набагато менше ресурсів, аніж у Росії, вона має шанс розгромити ворога та вийти переможницею з цієї війни.