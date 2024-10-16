Зібрати всі сили й битись. У Третій штурмовій бригаді оцінили План перемоги України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зібрати всі сили й битись. У Третій штурмовій бригаді оцінили План перемоги України

Жорін
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Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Раді План перемоги України. Своїми думками щодо цього важливого документу поділився заступник командира  Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін.

Головні тези:

  • Єдиний можливий план кожного українця — зібрати всі сили й битись, незалежно від обговорення стратегій та планів, вважає Максим Жорін.
  • Україні важко, але є шанс розгрому ворога та перемоги в цій війні, попри обмежені ресурси порівняно з Росією.
  • Цивільні мало усвідомлюють суть конфлікту на фронті та його можливі наслідки, що становить серйозну проблему.
  • Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін підкреслює важливість активної боротьби та реалістичного підходу до ситуації на фронті.

Єдиний можливий план кожного українця — зібрати всі сили й битись

Максим Жорін впевнений, що жоден план, яким би він не був, не скасовує необхідності воювати.

Ось це головне, що потрібно всім усвідомити. А то після цих новин знову всі будуть просто чекати перемоги.

На думку військового, “можна обговорювати все, що завгодно, не покладаючи зайвих сподівань і не надягаючи на голову мрії про «незабаром все буде, як раніше».

Жити з надіями нормально. Головне, щоб ці надії не відірвали увагу від реальності, в якій ми продовжуємо бути. А наша реальність — це відчутне просування ворога, його перевага в чисельності та озброєнні й згуртований союз ворожих сил.

Максим Жорін

Максим Жорін

Заступник командира  Третьої штурмової бригади

В такій реальності єдиний можливий план, якого потрібно дотримуватись кожному українцю, — це зібрати всі сили й битись.

Жорін попередив, що ситуація на фронті продовжує загострюватися

Заступник командира  Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв’ю Online.UA розповів про складну ситуацію на фронті, фатальність потенційних переговорів з Росією та проблеми, з якими стикається українська армія.

Одна з головних проблем полягає в тому, що не так вже й багато цивільних знають про те, що насправді відбувається на фронті та які наслідки це може мати.

За словами Жоріна, попри те, що в України набагато менше ресурсів, аніж у Росії, вона має шанс розгромити ворога та вийти переможницею з цієї війни.

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