Зібрати всі сили й битись. У Третій штурмовій бригаді оцінили План перемоги України

16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Раді План перемоги України. Своїми думками щодо цього важливого документу поділився заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін.
Головні тези:
- Єдиний можливий план кожного українця — зібрати всі сили й битись, незалежно від обговорення стратегій та планів, вважає Максим Жорін.
- Україні важко, але є шанс розгрому ворога та перемоги в цій війні, попри обмежені ресурси порівняно з Росією.
- Цивільні мало усвідомлюють суть конфлікту на фронті та його можливі наслідки, що становить серйозну проблему.
- Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін підкреслює важливість активної боротьби та реалістичного підходу до ситуації на фронті.
Єдиний можливий план кожного українця — зібрати всі сили й битись
Максим Жорін впевнений, що жоден план, яким би він не був, не скасовує необхідності воювати.
На думку військового, “можна обговорювати все, що завгодно, не покладаючи зайвих сподівань і не надягаючи на голову мрії про «незабаром все буде, як раніше».
В такій реальності єдиний можливий план, якого потрібно дотримуватись кожному українцю, — це зібрати всі сили й битись.
Жорін попередив, що ситуація на фронті продовжує загострюватися
Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв’ю Online.UA розповів про складну ситуацію на фронті, фатальність потенційних переговорів з Росією та проблеми, з якими стикається українська армія.
Одна з головних проблем полягає в тому, що не так вже й багато цивільних знають про те, що насправді відбувається на фронті та які наслідки це може мати.
За словами Жоріна, попри те, що в України набагато менше ресурсів, аніж у Росії, вона має шанс розгромити ворога та вийти переможницею з цієї війни.
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