Собрать все силы и сражаться. В Третьей штурмовой бригаде оценили План победы Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Собрать все силы и сражаться. В Третьей штурмовой бригаде оценили План победы Украины

Жорин
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Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Раде План победы Украины. Своими мыслями насчет этого важного документа поделился заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин.

Главные тезисы

  • Единственный возможный план каждого украинца — собрать все силы и сражаться, как подчеркивает Максим Жорин.
  • Украине тяжело, но есть шанс разгрома врага и победы в этой войне, несмотря на ограниченные ресурсы по сравнению с Россией.
  • Гражданские мало осознают суть конфликта на фронте и его возможные последствия, что представляет серьезную проблему.
  • Важность активной борьбы и реалистичного подхода к ситуации на фронте подчеркивает заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Единственный возможный план каждого украинца — собрать все силы и сражаться

Максим Жорин уверен, что ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать.

Вот это главное, что нужно всем понять. А то после этих новостей снова все будут просто ждать победы.

По мнению военного, “можно обсуждать все, что угодно, не возлагая лишних надежд и не надевая на голову мечты о «вскоре все будет как раньше».

Жить с надеждами нормально. Главное, чтобы эти надежды не оторвали от реальности, в которой мы продолжаем быть. А наша реальность — это ощутимое продвижение врага, его преимущество в численности и вооружении и сплоченный союз вражеских сил.

Максим Жорин

Максим Жорин

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады

В такой реальности единственный возможный план, который нужно придерживаться каждому украинцу, — это собрать все силы и драться.

Жорин предупредил, что ситуация на фронте продолжает обостряться

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA рассказал о сложной ситуации на фронте, фатальности потенциальных переговоров с Россией и проблемах, с которыми сталкивается украинская армия.

Одна из главных проблем состоит в том, что не так уж многие гражданские знают о том, что на самом деле происходит на фронте и какие последствия это может иметь.

По словам Жорина, несмотря на то, что у Украины гораздо меньше ресурсов, чем у России, у нее есть шанс разгромить врага и выйти победительницей из этой войны.

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