Собрать все силы и сражаться. В Третьей штурмовой бригаде оценили План победы Украины

Единственный возможный план каждого украинца — собрать все силы и сражаться

Максим Жорин уверен, что ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать.

Вот это главное, что нужно всем понять. А то после этих новостей снова все будут просто ждать победы. Поделиться

По мнению военного, “можно обсуждать все, что угодно, не возлагая лишних надежд и не надевая на голову мечты о «вскоре все будет как раньше».

Жить с надеждами нормально. Главное, чтобы эти надежды не оторвали от реальности, в которой мы продолжаем быть. А наша реальность — это ощутимое продвижение врага, его преимущество в численности и вооружении и сплоченный союз вражеских сил. Максим Жорин Заместитель командира Третьей штурмовой бригады

В такой реальности единственный возможный план, который нужно придерживаться каждому украинцу, — это собрать все силы и драться.

Жорин предупредил, что ситуация на фронте продолжает обостряться

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA рассказал о сложной ситуации на фронте, фатальности потенциальных переговоров с Россией и проблемах, с которыми сталкивается украинская армия.

Одна из главных проблем состоит в том, что не так уж многие гражданские знают о том, что на самом деле происходит на фронте и какие последствия это может иметь.

По словам Жорина, несмотря на то, что у Украины гораздо меньше ресурсов, чем у России, у нее есть шанс разгромить врага и выйти победительницей из этой войны.