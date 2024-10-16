Собрать все силы и сражаться. В Третьей штурмовой бригаде оценили План победы Украины

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Раде План победы Украины. Своими мыслями насчет этого важного документа поделился заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин.
Главные тезисы
- Единственный возможный план каждого украинца — собрать все силы и сражаться, как подчеркивает Максим Жорин.
- Украине тяжело, но есть шанс разгрома врага и победы в этой войне, несмотря на ограниченные ресурсы по сравнению с Россией.
- Гражданские мало осознают суть конфликта на фронте и его возможные последствия, что представляет серьезную проблему.
- Важность активной борьбы и реалистичного подхода к ситуации на фронте подчеркивает заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.
Единственный возможный план каждого украинца — собрать все силы и сражаться
Максим Жорин уверен, что ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать.
По мнению военного, “можно обсуждать все, что угодно, не возлагая лишних надежд и не надевая на голову мечты о «вскоре все будет как раньше».
В такой реальности единственный возможный план, который нужно придерживаться каждому украинцу, — это собрать все силы и драться.
Жорин предупредил, что ситуация на фронте продолжает обостряться
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA рассказал о сложной ситуации на фронте, фатальности потенциальных переговоров с Россией и проблемах, с которыми сталкивается украинская армия.
Одна из главных проблем состоит в том, что не так уж многие гражданские знают о том, что на самом деле происходит на фронте и какие последствия это может иметь.
По словам Жорина, несмотря на то, что у Украины гораздо меньше ресурсов, чем у России, у нее есть шанс разгромить врага и выйти победительницей из этой войны.
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