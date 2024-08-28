Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин раскрыл феномен Билецкого и "Редиса"

Заместитель командира Третьей штурмовой, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA объяснил, как Андрею Билецкому и Денису "Редису" Прокопенко еще при жизни удалось войти в историю Украины и напрямую повлиять на судьбу родины.

Жорин признался, как относится к Билецкому и "Редису"

Как отмечает Жорин, с командиром бригады НГУ "Азов" Денисом "Редисом" Прокопенко у него дружеские отношения уже на протяжении многих лет.

Дружба объединяет Жорина и с командиром Третьей штурмовой бригады Андреем Билецким, который также является основателем и первым командиром “Азова”.

Андрей Билецкий ранее командовал освобождением Мариуполя в 2014 году. Инициировал и командовал операциями по освобождению Широкино и ряда населенных пунктов на Донбассе в 2015 году. Выступал организатором кампании массовых школ для гражданских перед полномасштабным вторжением, а также проводил операции по деблокаде Мариуполя.

Так сложилось, что с самого начала и сегодня я воюю под командованием Андрея Билецкого. Считаю, что он очень профессиональный человек. В отличие от меня он больше похож на военного. Так же на самом деле, как и “Редис”. И один, и другой — реально профессиональные люди, которые фанатично относятся к работе со своим подразделением и к защите Украины. Максим Жорин Заместитель командира 3 ОШБР, майор ВСУ

Жорин напоминает о том, что именно Андрей Билецкий создал полк "Азов", который заместитель командира Третьей штурмовой считает одним из лучших подразделений.

Затем он с нуля создал Третью штурмовую бригаду и также сделал ее одним из лучших подразделений.

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий

Поэтому и с Билецким, и с "Редисом" у меня дружеские отношения, но в случае с Андреем у нас есть еще иерархия, поскольку я его подчиненный, а дисциплина все же у нас на первом месте. У меня с ним, кроме дружеских отношений, есть еще и рабочие отношения. Поделиться

Изменился ли "Редис" после плена

По словам Максима Жорина, после плена Дениса Прокопенко он видел очень редко.

Несмотря на это, связь не обрывается никогда, хотя и заместитель командира 3 ОШБр, и командир "Азова" воюют на разных направлениях.

Командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, Герой Украины

Жорин признается, что у них было крайне мало возможностей, чтобы увидеться вживую.

Это роскошь сегодня для военных — просто спланировать себе отдых какой-нибудь. Поэтому мы общаемся. Мне сложно сказать, чем изменилось. Я думаю, что поменялся. Такой жизненный опыт не может не менять человека. В случае с "Редисом" — это точно закалка. Поделиться

По словам Жорина, пока идет война — у него нет времени и возможности встречаться даже с самыми близкими друзьями.