Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин раскрыл феномен Билецкого и "Редиса"

Заместитель командира Третьей штурмовой, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA объяснил, как Андрею Билецкому и Денису "Редису" Прокопенко еще при жизни удалось войти в историю Украины и напрямую повлиять на судьбу родины.
Главные тезисы
- Жорин рассказывает о профессионализме Билецкого и “Редиса”.
- Заместитель командира 3 ОШБр напоминает, что именно Андрей Билецкий создал одно из лучших подразделений в Украине - "Азов" и Третью отдельную штурмовую бригаду.
- По убеждению Жорина, российский плен действительно повлиял на “Редиса”, закалил его, однако не смог сломать.
Жорин признался, как относится к Билецкому и "Редису"
Как отмечает Жорин, с командиром бригады НГУ "Азов" Денисом "Редисом" Прокопенко у него дружеские отношения уже на протяжении многих лет.
Дружба объединяет Жорина и с командиром Третьей штурмовой бригады Андреем Билецким, который также является основателем и первым командиром “Азова”.
Андрей Билецкий ранее командовал освобождением Мариуполя в 2014 году. Инициировал и командовал операциями по освобождению Широкино и ряда населенных пунктов на Донбассе в 2015 году. Выступал организатором кампании массовых школ для гражданских перед полномасштабным вторжением, а также проводил операции по деблокаде Мариуполя.
Жорин напоминает о том, что именно Андрей Билецкий создал полк "Азов", который заместитель командира Третьей штурмовой считает одним из лучших подразделений.
Затем он с нуля создал Третью штурмовую бригаду и также сделал ее одним из лучших подразделений.
Изменился ли "Редис" после плена
По словам Максима Жорина, после плена Дениса Прокопенко он видел очень редко.
Несмотря на это, связь не обрывается никогда, хотя и заместитель командира 3 ОШБр, и командир "Азова" воюют на разных направлениях.
Жорин признается, что у них было крайне мало возможностей, чтобы увидеться вживую.
По словам Жорина, пока идет война — у него нет времени и возможности встречаться даже с самыми близкими друзьями.
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