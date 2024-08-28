Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин раскрыл феномен Билецкого и "Редиса"
Категория
Украина
Дата публикации

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин раскрыл феномен Билецкого и "Редиса"

Билецкий и Жорин
Читати українською
Источник:  online.ua

Заместитель командира Третьей штурмовой, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA объяснил, как Андрею Билецкому и Денису "Редису" Прокопенко еще при жизни удалось войти в историю Украины и напрямую повлиять на судьбу родины.

Главные тезисы

  • Жорин рассказывает о профессионализме Билецкого и “Редиса”.
  • Заместитель командира 3 ОШБр напоминает, что именно Андрей Билецкий создал одно из лучших подразделений в Украине - "Азов" и Третью отдельную штурмовую бригаду.
  • По убеждению Жорина, российский плен действительно повлиял на “Редиса”, закалил его, однако не смог сломать.

Жорин признался, как относится к Билецкому и "Редису"

Как отмечает Жорин, с командиром бригады НГУ "Азов" Денисом "Редисом" Прокопенко у него дружеские отношения уже на протяжении многих лет.

Дружба объединяет Жорина и с командиром Третьей штурмовой бригады Андреем Билецким, который также является основателем и первым командиром “Азова”.

Андрей Билецкий ранее командовал освобождением Мариуполя в 2014 году. Инициировал и командовал операциями по освобождению Широкино и ряда населенных пунктов на Донбассе в 2015 году. Выступал организатором кампании массовых школ для гражданских перед полномасштабным вторжением, а также проводил операции по деблокаде Мариуполя.

Так сложилось, что с самого начала и сегодня я воюю под командованием Андрея Билецкого. Считаю, что он очень профессиональный человек. В отличие от меня он больше похож на военного. Так же на самом деле, как и “Редис”. И один, и другой — реально профессиональные люди, которые фанатично относятся к работе со своим подразделением и к защите Украины.

Максим Жорин

Максим Жорин

Заместитель командира 3 ОШБР, майор ВСУ

Жорин напоминает о том, что именно Андрей Билецкий создал полк "Азов", который заместитель командира Третьей штурмовой считает одним из лучших подразделений.

Затем он с нуля создал Третью штурмовую бригаду и также сделал ее одним из лучших подразделений.

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий

Поэтому и с Билецким, и с "Редисом" у меня дружеские отношения, но в случае с Андреем у нас есть еще иерархия, поскольку я его подчиненный, а дисциплина все же у нас на первом месте. У меня с ним, кроме дружеских отношений, есть еще и рабочие отношения.

Изменился ли "Редис" после плена

По словам Максима Жорина, после плена Дениса Прокопенко он видел очень редко.

Несмотря на это, связь не обрывается никогда, хотя и заместитель командира 3 ОШБр, и командир "Азова" воюют на разных направлениях.

Командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, Герой Украины

Жорин признается, что у них было крайне мало возможностей, чтобы увидеться вживую.

Это роскошь сегодня для военных — просто спланировать себе отдых какой-нибудь. Поэтому мы общаемся. Мне сложно сказать, чем изменилось. Я думаю, что поменялся. Такой жизненный опыт не может не менять человека. В случае с "Редисом" — это точно закалка.

По словам Жорина, пока идет война — у него нет времени и возможности встречаться даже с самыми близкими друзьями.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кто на самом деле спас Украину в 2022 году — объясняет Дмитрий Ивич Вербич
Дмитрий Ивич Вербич
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Редис" — бог войны. "Буйвол" поделился интересными фактами о командире "Азова"
Денис “Редис” Прокопенко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Решится ли РФ снова атаковать Украину после поражения в войне — ответ ветерана "Айдара"
Станислав Дехтяр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?