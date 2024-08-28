Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розкрив феномен Білецького та "Редіса"

Заступник командира Третьої штурмової, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA пояснив, як Андрію Білецькому та Денису “Редісу” Прокопенку ще за життя вдалося увійти в історію України та безпосередньо вплинути на долю батьківщини.

Жорін зізнався, як ставиться до Білецького та “Редіса”

Як зазначає Жорін, з командиром бригади НГУ “Азов” Денисом “Редісом” Прокопенком у нього дружні стосунки уже протягом багатьох років.

Дружба поєднує Жоріна й з командиром Третьої штурмової бригади Андрієм Білецьким, який також є засновником та першим командиром “Азова”.

Сьогодні Андрій Білецький раніше командував звільненням Маріуполя у 2014 році. Ініціював та командував операціями зі звільнення Широкиного та низки населених пунктів на Донеччині у 2015 році. Виступав організатором кампанії масових вишколів для цивільних перед повномасштабним вторгненням, а також проводив операції з деблокади Маріуполя.

Так склалося, що з самого початку і до сьогодні я воюю під командуванням Андрія Білецького. Вважаю, що він надзвичайно професійна людина. На відміну від мене він більше схожий на військового. Так само насправді, як і “Редіс”. І один, і другий — це реально професійні люди, які фанатично ставляться до роботи зі своїм підрозділом і до захисту України. Максим Жорін Заступник командира 3 ОШБР, майор ЗСУ

Жорін нагадує про те, що саме Андрій Білецький створив полк “Азов”, який заступник командира Третьої штурмової вважає одним з найкращих підрозділів.

Потім він з нуля створив Третю штурмову бригаду і також зробив її одним з найкращих підрозділів.

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький

Тому і з Білецьким, і з “Редісом” у мене дружні стосунки, але у випадку і з Андрієм в нас є ще ієрархія, оскільки я його підлеглий, а дисципліна все ж таки в нас на першому місці. У мене ще є з ним окрім дружніх стосунків є ще і робочі відносини. Поширити

Чи змінився “Редіс” після полону

За словами Максима Жоріна, після полону Дениса Прокопенка він бачив дуже рідко.

Попри це, зв’язок не обривається ніколи, хоча й заступник командира 3 ОШБр та командир “Азова” воюють на різних напрямках.

Командир полку “Азов” Денис “Редіс” Прокопенко, Герой України

Жорін зізнається, що у них було вкрай мало можливостей, щоб побачитися наживо.

Це розкіш сьогодні для військових — просто спланувати собі відпочинок якийсь. Тому ми спілкуємось. Мені складно сказати, чим змінився. Я думаю, що змінився. Такий життєвий досвід не може не змінювати людину. У випадку з “Редісом” — це точно гартування. Поширити

За словами Жоріна, поки триває війна — у нього немає часу та можливості зустрічатися навіть з найближчими друзями.