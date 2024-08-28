Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розкрив феномен Білецького та "Редіса"

Заступник командира Третьої штурмової, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA пояснив, як Андрію Білецькому та Денису “Редісу” Прокопенку ще за життя вдалося увійти в історію України та безпосередньо вплинути на долю батьківщини.
Головні тези:
- Жорін розповідає про професіоналізм та залученість Білецького та “Редіса” до своєї роботи та захисту України.
- Заступник командира 3 ОШБр нагадує, що саме Андрій Білецький створив один із найкращих підрозділів в Україні — “Азов” та Третю окрему штурмову бригаду.
- На переконання Жоріна, російській полон дійсно вплинув на “Редіса”, загартував його, однак не зміг зламати.
Жорін зізнався, як ставиться до Білецького та “Редіса”
Як зазначає Жорін, з командиром бригади НГУ “Азов” Денисом “Редісом” Прокопенком у нього дружні стосунки уже протягом багатьох років.
Дружба поєднує Жоріна й з командиром Третьої штурмової бригади Андрієм Білецьким, який також є засновником та першим командиром “Азова”.
Сьогодні Андрій Білецький раніше командував звільненням Маріуполя у 2014 році. Ініціював та командував операціями зі звільнення Широкиного та низки населених пунктів на Донеччині у 2015 році. Виступав організатором кампанії масових вишколів для цивільних перед повномасштабним вторгненням, а також проводив операції з деблокади Маріуполя.
Жорін нагадує про те, що саме Андрій Білецький створив полк “Азов”, який заступник командира Третьої штурмової вважає одним з найкращих підрозділів.
Потім він з нуля створив Третю штурмову бригаду і також зробив її одним з найкращих підрозділів.
Чи змінився “Редіс” після полону
За словами Максима Жоріна, після полону Дениса Прокопенка він бачив дуже рідко.
Попри це, зв’язок не обривається ніколи, хоча й заступник командира 3 ОШБр та командир “Азова” воюють на різних напрямках.
Жорін зізнається, що у них було вкрай мало можливостей, щоб побачитися наживо.
За словами Жоріна, поки триває війна — у нього немає часу та можливості зустрічатися навіть з найближчими друзями.
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