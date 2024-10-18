План победы Украины. Почему он спровоцировал столько дискуссий

По мнению польского премьера Дональда Туска, союзники восприняли План победы неоднозначно, поскольку главный его пункт касается приглашения Украины в НАТО. Как известно, реакции партнеров Киева на это предложение разнятся.
Главные тезисы
- На фоне разницы в подходах партнеров к членству Украины в НАТО, план Зеленского спровоцировал определенные дискуссии и неопределенность.
- Премьер-министр Польши считает, что реалистичность реализации плана Зеленского будет зависеть от результатов выборов президента США.
Приглашение Украины в НАТО — открытый вопрос
С заявлением по этому поводу польский политик выступил на конференции после заседания Евросовета в Брюсселе.
По его словам, лидеры разных стран ЕС по-разному оценивают "план победы Украины". Дональд Туск также добавил, что у союзников Украины разное отношение к вопросу членства Украины в НАТО, являющегося первым пунктом этого плана.
На этом фоне стоит отметить, что вопросы членства Украины в НАТО поднимались впервые еще при президентстве Леха Качинского, и уже тогда Варшава поддерживала открытие перспективы членства для Киева.
План победы Украины в скором времени получит второе дыхание
Как отмечает премьер-министр Польши, по состоянию на сегодняшний день трудно спрогнозировать, "насколько реалистичен план Зеленского, ведь многое будет зависеть от результата выборов президента США".
По его убеждению, нужно готовиться к тому, что стратегии, заложенные в плане Зеленского, "будут заново оцениваться после американских выборов".
На этом фоне следует напомнить, что украинский лидер Владимир Зеленский уже успел представить План победы не только своему американскому коллеге Джо Байдену, но и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.
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