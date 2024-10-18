План победы Украины. Почему он спровоцировал столько дискуссий

По мнению польского премьера Дональда Туска, союзники восприняли План победы неоднозначно, поскольку главный его пункт касается приглашения Украины в НАТО. Как известно, реакции партнеров Киева на это предложение разнятся.

Приглашение Украины в НАТО — открытый вопрос

С заявлением по этому поводу польский политик выступил на конференции после заседания Евросовета в Брюсселе.

По его словам, лидеры разных стран ЕС по-разному оценивают "план победы Украины". Дональд Туск также добавил, что у союзников Украины разное отношение к вопросу членства Украины в НАТО, являющегося первым пунктом этого плана.

На этом фоне стоит отметить, что вопросы членства Украины в НАТО поднимались впервые еще при президентстве Леха Качинского, и уже тогда Варшава поддерживала открытие перспективы членства для Киева.

И здесь ничего не изменилось: в этом вопросе мы солидарны с Украиной. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте (Фото: president.gov.ua)

План победы Украины в скором времени получит второе дыхание

Как отмечает премьер-министр Польши, по состоянию на сегодняшний день трудно спрогнозировать, "насколько реалистичен план Зеленского, ведь многое будет зависеть от результата выборов президента США".

Сейчас мы ждем результатов выборов в США, никто этого не скрывает, — подчеркнул Дональд Туск. Поделиться

По его убеждению, нужно готовиться к тому, что стратегии, заложенные в плане Зеленского, "будут заново оцениваться после американских выборов".