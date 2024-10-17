Зеленский представил План победы Украины на заседании Евросовета — видео

17 октября президент Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского совета, где представил план победы. Украинский президент призвал лидеров саммита помочь в реализации этого плана.
Главные тезисы
- План победы Украины разработан с целью подготовить Россию к дипломатии и привести к завершению войны.
- Президент Зеленский призвал лидеров Евросовета поддержать стратегию и помочь в ее реализации.
- Украина предлагает неядерное сдерживание России как один из пунктов плана, стремясь к мирным переговорам.
- Завершение войны в Украине в приоритете, и президент уверен, что содействие союзников будет ключевым в этом процессе.
- Украинский лидер настаивает на необходимости принудить Россию к миру, учитывая агрессивное поведение российского диктатора Путина.
Европейское единство — это также оружие
Владимир Зеленский подчеркнул, что единство Европы является мощным оружием, обеспечивающим безопасность не только для Украины, но и для всех европейских стран.
Президент Украины подчеркнул, что цель "плана победы" — подготовить Россию к настоящей дипломатии и заставить ее искать справедливый мир.
Владимир Зеленский призвал лидеров саммита помочь в реализации этого плана.
Целью плана, по словам президента, является укрепление не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества.
Президент подчеркнул, что Украина готова представить "план победы" европейским лидерам и ожидает их поддержки.
Также глава государства рассказал о третьем пункте плана, который заключается в "неядерном сдерживании" России.
Украина предлагает разместить сдерживающий пакет на своей территории, чтобы заставить Россию участвовать в мирных переговорах или позволить уничтожить ее военные объекты.
Как отметил Зеленский, это подход "Мир через силу". Речь идет о соответствующем ракетном комплекте.
Зеленский представил в Раде План победы Украины
16 октября глава государства Владимир Зеленский представил в парламенте План победы, Украины, который насчитывает 5 основных пунктов и 3 тайных приложения.
По убеждению президента, реализация Плана победы в первую очередь зависит от союзников Украины, а не от России.
Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о том, что российский диктатор Владимир Путин не ищет честного мира, поскольку он просто сошел с ума и продолжит убивать невинных украинцев.
Именно поэтому украинский лидер настаивает, что Россию нужно принудить к миру.
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