Зеленский представил План победы Украины на заседании Евросовета — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский представил План победы Украины на заседании Евросовета — видео

Офис Президента Украины
Зеленский представил План победы Украины на заседании Евросовета — видео
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17 октября президент Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского совета, где представил план победы. Украинский президент призвал лидеров саммита помочь в реализации этого плана.

Главные тезисы

  • План победы Украины разработан с целью подготовить Россию к дипломатии и привести к завершению войны.
  • Президент Зеленский призвал лидеров Евросовета поддержать стратегию и помочь в ее реализации.
  • Украина предлагает неядерное сдерживание России как один из пунктов плана, стремясь к мирным переговорам.
  • Завершение войны в Украине в приоритете, и президент уверен, что содействие союзников будет ключевым в этом процессе.
  • Украинский лидер настаивает на необходимости принудить Россию к миру, учитывая агрессивное поведение российского диктатора Путина.

Европейское единство — это также оружие

Владимир Зеленский подчеркнул, что единство Европы является мощным оружием, обеспечивающим безопасность не только для Украины, но и для всех европейских стран.

Президент Украины подчеркнул, что цель "плана победы" — подготовить Россию к настоящей дипломатии и заставить ее искать справедливый мир.

Мы готовы к настоящей дипломатии. Но для этого должны быть сильными. Насильственные перемирия никогда не приводят к справедливому миру и безопасности. И никто не будет доволен, если война вернется.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский призвал лидеров саммита помочь в реализации этого плана.

Если мы начнем действовать сейчас и будем следовать этому плану, то сможем завершить войну уже к следующему году, — отметил президент Украины.

Целью плана, по словам президента, является укрепление не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества.

Россия обратится к дипломатии только тогда, когда поймет, что силовой путь не приведет к победе. Мы должны создать условия для завершения этой войны, подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова представить "план победы" европейским лидерам и ожидает их поддержки.

Также глава государства рассказал о третьем пункте плана, который заключается в "неядерном сдерживании" России.

Украина предлагает разместить сдерживающий пакет на своей территории, чтобы заставить Россию участвовать в мирных переговорах или позволить уничтожить ее военные объекты.

Как отметил Зеленский, это подход "Мир через силу". Речь идет о соответствующем ракетном комплекте.

Зеленский представил в Раде План победы Украины

16 октября глава государства Владимир Зеленский представил в парламенте План победы, Украины, который насчитывает 5 основных пунктов и 3 тайных приложения.

По убеждению президента, реализация Плана победы в первую очередь зависит от союзников Украины, а не от России.

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о том, что российский диктатор Владимир Путин не ищет честного мира, поскольку он просто сошел с ума и продолжит убивать невинных украинцев.

Именно поэтому украинский лидер настаивает, что Россию нужно принудить к миру.

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