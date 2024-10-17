Зеленський представив План перемоги України на засіданні Євроради — відео

17 жовтня президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської Ради, де представив план перемоги. Український президент закликав лідерів саміту допомогти в реалізації цього плану.
Головні тези:
- Головна мета “плану перемоги” полягає в підготовці Росії до дипломатії та у зміцненні безпеки в регіоні.
- Україна вірить у європейську єдність як засіб вирішення конфлікту та залучення Росії до мирних переговорів.
- Зеленський закликає лідерів європейських країн підтримати реалізацію “плану перемоги” та спільно працювати над завершенням війни в найближчому майбутньому.
- Україна пропонує стратегію “Мир через силу”, включаючи неядерне стримування та дипломатію, для надії на покращення ситуації в регіоні.
Європейська єдність — це також зброя
Володимир Зеленський підкреслив, що єдність Європи є потужною зброєю, яка забезпечує безпеку не лише для України, але й для всіх європейських країн.
Президент України наголосив, що мета "плану перемоги" — підготувати Росію до справжньої дипломатії та змусити її шукати справедливий мир.
Володимир Зеленський закликав лідерів саміту допомогти в реалізації цього плану.
Метою плану, за словами президента, є зміцнення не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти.
Президент підкреслив, що Україна готова представити "план перемоги" європейським лідерам та очікує їхньої підтримки.
Також глава держави розповів про третій пункт плану, який полягає у "неядерному стримуванні" Росії.
Україна пропонує розмістити пакет стримування на своїй території, щоб змусити Росію брати участь у мирних переговорах або дозволити знищити її військові об’єкти.
Як зазначив Зеленський, це підхід "Мир через силу". Йдеться про відповідний ракетний комплект.
Зеленський представив у Раді План перемоги України
16 жовтня глава держави Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги, України, який налічує 5 основних пунктів і 3 таємних додатки.
На переконання президента, реалізація Плану перемогу насамперед залежить від союзників України, а не від Росії.
Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що російський диктатор Володимир Путін не шукає чесного миру, оскільки він просто збожеволів й продовжить вбивати невинних українців.
Саме тому український лідер наполягає на тому, що Росію потрібно примусити до миру.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-