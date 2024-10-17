Зеленський представив План перемоги України на засіданні Євроради — відео

17 жовтня президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської Ради, де представив план перемоги. Український президент закликав лідерів саміту допомогти в реалізації цього плану.

Європейська єдність — це також зброя

Володимир Зеленський підкреслив, що єдність Європи є потужною зброєю, яка забезпечує безпеку не лише для України, але й для всіх європейських країн.

Президент України наголосив, що мета "плану перемоги" — підготувати Росію до справжньої дипломатії та змусити її шукати справедливий мир.

Ми готові до справжньої дипломатії. Але для цього маємо бути сильними. Насильницькі перемир'я ніколи не призводять до справедливого миру та безпеки. І ніхто не буде задоволений, якщо війна повернеться. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський закликав лідерів саміту допомогти в реалізації цього плану.

Якщо ми почнемо діяти зараз і слідуватимемо цьому плану, то зможемо завершити війну вже до наступного року, — зазначив президент України. Поширити

Метою плану, за словами президента, є зміцнення не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти.

Росія звернеться до дипломатії лише тоді, коли зрозуміє, що силовий шлях не приведе до перемоги. Ми повинні створити умови для завершення цієї війни, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Президент підкреслив, що Україна готова представити "план перемоги" європейським лідерам та очікує їхньої підтримки.

Також глава держави розповів про третій пункт плану, який полягає у "неядерному стримуванні" Росії.

Україна пропонує розмістити пакет стримування на своїй території, щоб змусити Росію брати участь у мирних переговорах або дозволити знищити її військові об’єкти.

Як зазначив Зеленський, це підхід "Мир через силу". Йдеться про відповідний ракетний комплект.

Зеленський представив у Раді План перемоги України

16 жовтня глава держави Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги, України, який налічує 5 основних пунктів і 3 таємних додатки.

На переконання президента, реалізація Плану перемогу насамперед залежить від союзників України, а не від Росії.

Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що російський диктатор Володимир Путін не шукає чесного миру, оскільки він просто збожеволів й продовжить вбивати невинних українців.

Саме тому український лідер наполягає на тому, що Росію потрібно примусити до миру.