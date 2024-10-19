Аналітик розкрив хитрий план Трампа щодо Зеленського та Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Аналітик розкрив хитрий план Трампа щодо Зеленського та Путіна

Зеленський і Трамп
Джерело:  The Washington Post

Як вважає американський аналітик Аарон Блейк, останні скандальні заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа про українського лідера Володимира Зеленського можуть мати подвійний сенс.

Головні тези:

  • Американський аналітик вважає, що Трамп хоче зберегти переговорну позицію між Україною та РФ.
  • Нова тактика республіканця виглядає дуже дивно та викликає чимало обурення.

Трамп різко змінив публічну риторику

Аарон Блейк звертає увагу на те, що лідер республіканців нещодавно почав цинічно звинувачувати президента України Володимира Зеленського у тому, що він, мовляв, допустив початок війни РФ проти України.

Ба більше, Трамп почав стверджувати, що саме Київ повинен був піти на переговори з Росією.

Будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою, ніж те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, це було б набагато краще.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

Американський аналітик наголошує, що Трамп більше звинувачує Зеленського та Байдена, аніж російського диктатора Володимира Путіна, який і розпочав війну.

Чого насправді добивається Трамп

Аарон Блейк озвучив припущення, що таким дивним чином лідер республіканців намагається зберегти переговорну позицію.

Цілком можливо, Дональд Трамп хоче переманити нелегітимного президента РФ на свій бік, щоб той погодився на його пропозиції та вимоги.

Попри це, як зазначає аналітик, одіозний політик все одно міг би сказати, що він прагне перемоги України, бо цього хоче переважна більшість американців, і засудити дію російського диктатора.

Такі дії могли б чинити тиск на Путіна, показавши, що західний світ не збирається терпіти або узаконювати подібні дії. Замість цього Трамп тепер вважає, що в усьому винен Зеленський, — додав Аарон Блейк.

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