Аналітик розкрив хитрий план Трампа щодо Зеленського та Путіна

Як вважає американський аналітик Аарон Блейк, останні скандальні заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа про українського лідера Володимира Зеленського можуть мати подвійний сенс.

Трамп різко змінив публічну риторику

Аарон Блейк звертає увагу на те, що лідер республіканців нещодавно почав цинічно звинувачувати президента України Володимира Зеленського у тому, що він, мовляв, допустив початок війни РФ проти України.

Ба більше, Трамп почав стверджувати, що саме Київ повинен був піти на переговори з Росією.

Будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою, ніж те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, це було б набагато краще. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Американський аналітик наголошує, що Трамп більше звинувачує Зеленського та Байдена, аніж російського диктатора Володимира Путіна, який і розпочав війну.

Чого насправді добивається Трамп

Аарон Блейк озвучив припущення, що таким дивним чином лідер республіканців намагається зберегти переговорну позицію.

Цілком можливо, Дональд Трамп хоче переманити нелегітимного президента РФ на свій бік, щоб той погодився на його пропозиції та вимоги.

Попри це, як зазначає аналітик, одіозний політик все одно міг би сказати, що він прагне перемоги України, бо цього хоче переважна більшість американців, і засудити дію російського диктатора.