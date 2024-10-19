Аналитик раскрыл хитрый план Трампа относительно Зеленского и Путина
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Политика
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Аналитик раскрыл хитрый план Трампа относительно Зеленского и Путина

Зеленский и Трамп
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Источник:  The Washington Post

Как считает американский аналитик Аарон Блейк, последние скандальные заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском могут иметь двойной смысл.

Главные тезисы

  • Американский аналитик считает, что Трамп хочет сохранить переговорную позицию между Украиной и РФ.
  • Новая тактика республиканца выглядит очень странно и вызывает негодование.

Трамп резко сменил публичную риторику

Аарон Блейк обращает внимание на то, что лидер республиканцев недавно начал цинично обвинять президента Украины Владимира Зеленского в том, что он, мол, допустил начало войны РФ против Украины.

Более того, Трамп начал утверждать, что именно Киев должен был согласиться на переговоры с Россией.

Любое соглашение, даже самое худшее, было бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Если бы они заключили плохое соглашение, это было бы гораздо лучше.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

Американский аналитик отмечает, что Трамп больше обвиняет Зеленского и Байдена, чем российского диктатора Владимира Путина, который и начал войну.

Чего на самом деле добивается Трамп

Аарон Блэйк озвучил предположение, что таким странным образом лидер республиканцев пытается сохранить переговорную позицию.

Вполне возможно, Дональд Трамп хочет переманить нелегитимного президента РФ на свою сторону, чтобы тот согласился с его предложениями и требованиями.

Несмотря на это, как отмечает аналитик, одиозный политик все равно мог бы сказать, что он стремится к победе Украины, потому что этого хочет подавляющее большинство американцев и осудить действие российского диктатора.

Такие действия могли бы оказывать давление на Путина, показав, что западный мир не намерен терпеть или узаконивать подобные действия. Вместо этого Трамп теперь считает, что во всем виноват Зеленский, — добавил Аарон Блейк.

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