Путин мог предупредить Трампа о полномасштабном вторжении в Украину

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин предупреждал его о вторжении в Украину.

Трамп еще раз заявил о "хороших отношениях" с Путиным

Как отмечает издание, во время выступления в мэрии города Оукс, на востоке Пенсильвании, бывший президент Дональд Трамп подтвердил свои хорошие отношения с Владимиром Путиным и заявил, что во время его президентства вторжение в Украину не произошло.

Я прекрасно ладю с Путиным, — сказал Трамп своим поклонникам. Поделиться

Комментируя решение Путина о вторжении, Трамп отметил: "Это произошло для него мгновенно. Он говорил об этом, но я сказал: "Вы не войдет"'."

Трамп также упомянул о своих хороших отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что сможет прекратить войну в Восточной Европе еще до победы на выборах.

Байден ничего не сделал для этого — он даже не разговаривал с Путиным больше года, — сказал Трамп. — Это война, которую нужно закончить, и я собираюсь это сделать… Я попробую ее завершить как избранный президент. Поделиться

Он добавил, что "хочет, чтобы люди перестали умирать — вот и все".

Трамп еще раз повторил, что разработал четкий план завершения войны

Как отметил недавно кандидат в президенты США, у него есть "очень четкий план, как остановить Украину и Россию", а также "идея" о том, что делать с Китаем.

Несмотря на это, Дональд Трамп добавил, что он не будет раскрывать свои замыслы, пока не вернется в Белый дом.

Но я не могу дать вам эти планы, потому что, если я дам вам эти планы, я не смогу их использовать, они будут очень неудачными. Знаете, частично речь идет о неожиданности, не правда ли? Но они не будут для нас полезны, — добавил Трамп. Поделиться

Что важно понимать, он уже долго говорит о существовании определенного "плана" прекращения войны РФ против Украины "за 24 часа".