Путин мог предупредить Трампа о полномасштабном вторжении в Украину

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин предупреждал его о вторжении в Украину.
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил о предупреждениях со стороны Владимира Путина относительно вторжения в Украину и о своих хороших отношениях с ним.
- Трамп обещает четкий план прекращения войны между Украиной и Россией, но не раскрывает его пока не вернется в Белый дом.
- Претендент на пост президента США рассказал о своей идее по взаимоотношениям с Китаем и плане прекращения войны в Восточной Европе"'за 24 часа".
Трамп еще раз заявил о "хороших отношениях" с Путиным
Как отмечает издание, во время выступления в мэрии города Оукс, на востоке Пенсильвании, бывший президент Дональд Трамп подтвердил свои хорошие отношения с Владимиром Путиным и заявил, что во время его президентства вторжение в Украину не произошло.
Комментируя решение Путина о вторжении, Трамп отметил: "Это произошло для него мгновенно. Он говорил об этом, но я сказал: "Вы не войдет"'."
Трамп также упомянул о своих хороших отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что сможет прекратить войну в Восточной Европе еще до победы на выборах.
Он добавил, что "хочет, чтобы люди перестали умирать — вот и все".
Трамп еще раз повторил, что разработал четкий план завершения войны
Как отметил недавно кандидат в президенты США, у него есть "очень четкий план, как остановить Украину и Россию", а также "идея" о том, что делать с Китаем.
Несмотря на это, Дональд Трамп добавил, что он не будет раскрывать свои замыслы, пока не вернется в Белый дом.
Что важно понимать, он уже долго говорит о существовании определенного "плана" прекращения войны РФ против Украины "за 24 часа".
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