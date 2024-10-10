Трамп отказался от дебатов с Гаррисом в октябре — какая причина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от новых дебатов со своей оппоненткой-демократкой Камалой Гаррис. Они должны были состояться в конце октября.

Почему Трамп решил отменить следующие дебаты с Гаррисом

Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth, что, по его мнению, уже "выиграл" предварительные дебаты с Джо Байденом и Гаррисом.

Трамп также добавил, что его напарник Джей Ди Вэнс "легко победил" Тима Волза, и что он лидирует в опросах, увеличивая отрыв каждый день.

После проигрыша бойцы часто требуют реванша, но сейчас уже поздно — голосование началось, и никакого реванша не будет, — заявил Трамп. Поделиться

Он также отметил, что Гаррис не собирается менять политику Байдена, поэтому дебаты бессмысленны.

Отказ был озвучен через несколько часов после того, как Fox News пригласил двух кандидатов в президенты принять участие в возможных вторых дебатах 24 или 27 октября. В своем заявлении телеканал подчеркнул, что вторые дебаты "дадут возможность каждому кандидату высказать свои заключительные аргументы".

Ранее телеканал Fox News предложил провести второй раунд дебатов, а CNN планировал дебаты в Атланте на 23 октября, на что Гаррис согласилась.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.

Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине через день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает