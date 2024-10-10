Трамп отказался от дебатов с Гаррисом в октябре — какая причина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от новых дебатов со своей оппоненткой-демократкой Камалой Гаррис. Они должны были состояться в конце октября.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что уже “выиграл” предварительные дебаты с Байденом и Гаррисом, поэтому дальнейшие дебаты не имеют смысла.
- Отказ от дебатов был озвучен после приглашения на второй раунд от телеканала Fox News.
- Эксперты считают, что победа Гаррис на выборах президента США будет выгодна для Украины, в отличие от Трампа, чей подход к стране вызывает вопросы.
- Трамп делал неоднозначные заявления по отношению к Украине и ее поддержке, что вызывает опасения относительно будущих отношений с этой страной.
- Победа Гаррис в первых дебатах подтверждена опросами, что может повлиять на голосование и результаты выборов.
Почему Трамп решил отменить следующие дебаты с Гаррисом
Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth, что, по его мнению, уже "выиграл" предварительные дебаты с Джо Байденом и Гаррисом.
Трамп также добавил, что его напарник Джей Ди Вэнс "легко победил" Тима Волза, и что он лидирует в опросах, увеличивая отрыв каждый день.
Он также отметил, что Гаррис не собирается менять политику Байдена, поэтому дебаты бессмысленны.
Отказ был озвучен через несколько часов после того, как Fox News пригласил двух кандидатов в президенты принять участие в возможных вторых дебатах 24 или 27 октября. В своем заявлении телеканал подчеркнул, что вторые дебаты "дадут возможность каждому кандидату высказать свои заключительные аргументы".
Ранее телеканал Fox News предложил провести второй раунд дебатов, а CNN планировал дебаты в Атланте на 23 октября, на что Гаррис согласилась.
Выборы президента в США
Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.
Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.
Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине через день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает
Основные опросы первых дебатов 10 сентября показали, что победу на них одержала Гаррис.
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