Трамп відмовився від дебатів з Гарріс у жовтні — яка причина

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився від нових дебатів зі своєю опоненткою-демократкою Камалою Гарріс. Вони мали відбутися наприкінці жовтня.

Чому Трамп вирішив скасувати наступні дебати з Гарріс

Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі Truth, що, на його думку, вже "виграв" попередні дебати з Джо Байденом і Гарріс.

Трамп також додав, що його напарник Джей Ді Венс "легко переміг" Тіма Волза, і що він лідирує в опитуваннях, збільшуючи відрив щодня.

Після програшу бійці часто вимагають реваншу, але зараз вже пізно — голосування почалося, і ніякого реваншу не буде, — заявив Трамп. Поширити

Він також зазначив, що Гарріс не збирається змінювати політику Байдена, тому дебати не мають сенсу.

Відмова була озвучена через кілька годин після того, як Fox News запросив двох кандидатів у президенти взяти участь у можливих других дебатах 24 або 27 жовтня. У своїй заяві телеканал наголосив, що другі дебати "дадуть можливість кожному кандидату висловити свої заключні аргументи".

Раніше телеканал Fox News запропонував провести другий раунд дебатів, а CNN планував дебати в Атланті на 23 жовтня, на що Гарріс погодилася.

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.

Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.

Трамп неодноразово говорив, що закінчить війну в Україні за день. Проте жодного разу він не сказав, як саме це зробит