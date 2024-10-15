Путін міг попередити Трампа про повномасштабне вторгнення в Україну
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Путін міг попередити Трампа про повномасштабне вторгнення в Україну

Путін міг попередити Трампа про повномасштабне вторгнення в Україну
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Джерело:  The Telegraph

Кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, російський диктатор Володимир Путін попереджав його про вторгнення в Україну.

Головні тези:

  • Трамп стверджує, що Путін попереджав його про вторгнення в Україну та обіцяв добрі відносини.
  • Трамп анонсує чіткий план завершення війни в Східній Європі та вказує на необхідність стримання російської агресії.
  • Путін просив Трампа зберегти мовчання про певні рішення, що свідчить про складну дипломатичну ситуацію.

Трамп вкотре заявив про “хороші відносини” з Путіним

Як зазначає видання, під час виступу в мерії міста Оукс, на сході Пенсільванії, колишній президент Дональд Трамп підтвердив свої добрі відносини з Володимиром Путіним і заявив, що під час його президентства вторгнення в Україну не відбулося б.

Я чудово ладнаю з Путіним, — сказав Трамп своїм прихильникам.

Коментуючи рішення Путіна про вторгнення, Трамп зазначив: "Це сталося для нього миттєво. Він говорив про це, але я сказав: “Ви не ввійдет”'."

Трамп також згадав про свої хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що зможе припинити війну в Східній Європі ще до своєї перемоги на виборах.

Байден нічого не зробив для цього — він навіть не розмовляв з Путіним понад рік, — сказав Трамп. — Це війна, яку потрібно закінчити, і я збираюся це зробити... Я спробую завершити її як обраний президент.

Він додав, що “хоче, щоб люди перестали вмирати — от і все".

Трамп вкотре повторив, що розробив чіткий план завершення війни

Як зазначив нещодавно кандидат у президенти США, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.

Попри це, Дональд Трамп додав, що він не буде розкривати свої задуми, поки не повернеться у Білий дім.

Але я не можу дати вам ці плани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу їх використати, вони будуть дуже невдалими. Знаєте, частково йдеться про несподіванку, чи не так? Але вони не будуть для нас корисними, — додав Трамп.

Що важливо розуміти, він уже доволі довго говорить про існування певного "плану" припинення війни РФ проти України "за 24 години".

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