Путін міг попередити Трампа про повномасштабне вторгнення в Україну

Кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, російський диктатор Володимир Путін попереджав його про вторгнення в Україну.
Головні тези:
- Трамп стверджує, що Путін попереджав його про вторгнення в Україну та обіцяв добрі відносини.
- Трамп анонсує чіткий план завершення війни в Східній Європі та вказує на необхідність стримання російської агресії.
- Путін просив Трампа зберегти мовчання про певні рішення, що свідчить про складну дипломатичну ситуацію.
Трамп вкотре заявив про “хороші відносини” з Путіним
Як зазначає видання, під час виступу в мерії міста Оукс, на сході Пенсільванії, колишній президент Дональд Трамп підтвердив свої добрі відносини з Володимиром Путіним і заявив, що під час його президентства вторгнення в Україну не відбулося б.
Коментуючи рішення Путіна про вторгнення, Трамп зазначив: "Це сталося для нього миттєво. Він говорив про це, але я сказав: “Ви не ввійдет”'."
Трамп також згадав про свої хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що зможе припинити війну в Східній Європі ще до своєї перемоги на виборах.
Він додав, що “хоче, щоб люди перестали вмирати — от і все".
Трамп вкотре повторив, що розробив чіткий план завершення війни
Як зазначив нещодавно кандидат у президенти США, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.
Попри це, Дональд Трамп додав, що він не буде розкривати свої задуми, поки не повернеться у Білий дім.
Що важливо розуміти, він уже доволі довго говорить про існування певного "плану" припинення війни РФ проти України "за 24 години".
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