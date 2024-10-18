Он не имел права. Трамп набросился на Зеленского с циничными обвинениями

Кандидат в президенты США Дональд Трамп публично соврал, что украинский и американский лидеры Владимир Зеленский и Джо Байден несут ответственность за то, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Главные тезисы
- Несмотря на "хорошие отношения" с Зеленским, Трамп продолжает критиковать президента Украины.
- Трамп также обвинил своего бывшего оппонента Джо Байдена и американских генералов в начале войны РФ против Украины.
- Обещание Трампа остановить войну РФ против Украины в течение 24 часов до сих пор остается голословным.
Трамп продолжает клеветать на Зеленского
Лидер республиканцев продолжает утверждать, что у него "хорошие отношения" не только с российским диктатором Владимиром Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом Трамп фактически цинично обвинил украинского лидера в начале войны, которую развязала страна-агрессорка Россия.
Более того, республиканец еще раз соврал, что Украина — "больше не Украина", поскольку, мол, Россия уничтожила большинство населенных пунктов страны.
Байден снова попал под шквал критики со стороны Трампа
Бывший глава Белого дома еще раз обвинил своего преемника Джо Байдена и "тупых генералов" в том, что Путин начал полномасштабную войну против Украины.
По мнению Дональда Трампа, во время его правления подобного никогда бы не произошло.
Одиозный политик также добавил, что Украина всегда была "заветным кладом" для нелегитимного главы Кремля.
Что интересно, Трамп по-прежнему обещает, что остановит войну РФ против Украины в течение 24 часов, однако не объясняет, как планирует это сделать.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-