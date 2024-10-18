Он не имел права. Трамп набросился на Зеленского с циничными обвинениями

Кандидат в президенты США Дональд Трамп публично соврал, что украинский и американский лидеры Владимир Зеленский и Джо Байден несут ответственность за то, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Трамп продолжает клеветать на Зеленского

Лидер республиканцев продолжает утверждать, что у него "хорошие отношения" не только с российским диктатором Владимиром Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Трамп фактически цинично обвинил украинского лидера в начале войны, которую развязала страна-агрессорка Россия.

Я думаю, что Зеленский — один из лучших торговцев, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он приезжает, мы даем ему сто миллиардов долларов. Кто еще в истории получал такие деньги? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу помочь ему, потому что мне очень жаль этих людей. Но он не имел права разрешить войне начаться. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Более того, республиканец еще раз соврал, что Украина — "больше не Украина", поскольку, мол, Россия уничтожила большинство населенных пунктов страны.

Байден снова попал под шквал критики со стороны Трампа

Бывший глава Белого дома еще раз обвинил своего преемника Джо Байдена и "тупых генералов" в том, что Путин начал полномасштабную войну против Украины.

По мнению Дональда Трампа, во время его правления подобного никогда бы не произошло.

Одиозный политик также добавил, что Украина всегда была "заветным кладом" для нелегитимного главы Кремля.

И когда он увидел, как некомпетентна наша страна, наш президент, наши тупые генералы, как Милли, являющийся тупаком — когда он увидел, как некомпетентны мы были в Афганистане, самый неприятный момент в истории нашей страны, по-моему мнению. Когда он взглянул на это, сказал: "Трамп ушел, эти люди идиоты, я вторгнусь, заберу свое сокровище". Этого бы не произошло, будь я там, — уверяет лидер республиканцев. Поделиться

Что интересно, Трамп по-прежнему обещает, что остановит войну РФ против Украины в течение 24 часов, однако не объясняет, как планирует это сделать.