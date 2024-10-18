Він не мав права. Трамп накинувся на Зеленського з цинічними звинуваченнями

Кандидат у президенти США Дональд Трамп безсоромно збрехав, що український та американський лідери Володимир Зеленський і Джо Байден несуть відповідальність за те, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Трамп продовжує зводити наклеп на Зеленського

Лідер республіканців продовжує стверджувати, що у нього “гарні відносини” не лише з російським диктатором Володимиром Путіним, а й з президентом України Володимиром Зеленським.

Попри це, Трамп фактично цинічно звинуватив українського лідера у початку війни, яку розв'язала країна-агресорка Росія.

Я думаю, що Зеленський — один із найкращих торговців, яких я будь-коли бачив. Кожного разу, коли він приїжджає, ми даємо йому сто мільярдів доларів. Хто ще в історії отримував такі гроші? Такого ніколи не було. І це не значить, що я не хочу допомогти йому, тому що мені дуже шкода цих людей. Але він не мав права дозволити тій війні початись. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Ба більше, республіканець вкотре збрехав, що Україна — "більше не Україна", оскільки, мовляв, Росія знищила більшість населених пунктів країни.

Байден знову потрапив під шквал критики з боку Трампа

Колишній очільник Білого дому вкотре також звинуватив свого наступника Джо Байдена і "тупих генералів" у тому, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України.

На переконання Дональда Трампа, під час його правління подібного ніколи б не відбулося.

Одіозний політик також додав, що Україна завжди була “заповітним скарбом” для нелегітимного очільника Кремля.

І коли він побачив, як некомпетентно наша країна, наш президент, наші тупі генерали, як Міллі, який є тупаком — коли він побачив, яким некомпетентними ми були в Афганістані, найбільш неприємний момент в історії нашої країни, на мою думку. Коли він глянув на це, то сказав: "Трамп пішов, ці люди ідіоти, я вторгнусь, заберу свій скарб". Цього б не сталось, якби я був там, — запевняє лідер республіканців. Поширити

Що цікаво, Трамп досі обіцяє, що зупинить війну РФ проти України протягом 24 годин, однак не пояснює, як планує це зробити.