Він не мав права. Трамп накинувся на Зеленського з цинічними звинуваченнями

Кандидат у президенти США Дональд Трамп безсоромно збрехав, що український та американський лідери Володимир Зеленський і Джо Байден несуть відповідальність за те, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України.
Головні тези:
- Попри “гарні стосунки” з Зеленським, Трамп продовжує оббріхувати президента України.
- Трамп також звинуватив свого колишнього опонента Джо Байдена та американських генералів у початку війни РФ проти України.
- Обіцянка Трампа зупинити війну РФ проти України протягом 24 годин досі залишається голослівною.
Трамп продовжує зводити наклеп на Зеленського
Лідер республіканців продовжує стверджувати, що у нього “гарні відносини” не лише з російським диктатором Володимиром Путіним, а й з президентом України Володимиром Зеленським.
Попри це, Трамп фактично цинічно звинуватив українського лідера у початку війни, яку розв'язала країна-агресорка Росія.
Ба більше, республіканець вкотре збрехав, що Україна — "більше не Україна", оскільки, мовляв, Росія знищила більшість населених пунктів країни.
Байден знову потрапив під шквал критики з боку Трампа
Колишній очільник Білого дому вкотре також звинуватив свого наступника Джо Байдена і "тупих генералів" у тому, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України.
На переконання Дональда Трампа, під час його правління подібного ніколи б не відбулося.
Одіозний політик також додав, що Україна завжди була “заповітним скарбом” для нелегітимного очільника Кремля.
Що цікаво, Трамп досі обіцяє, що зупинить війну РФ проти України протягом 24 годин, однак не пояснює, як планує це зробити.
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