Нам не надо этого слышать. В НАТО раскритиковали один из пунктов Плана победы Украины

В НАТО не поддержали новую инициативу Зеленского

Джерри Коннолли, который также является известным американским политиком-демократом, обратил внимание на то, что это очень "щедрое предложение" со стороны президента Украины, однако, мол, "неуместное".

Оно выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы. И для тех из нас, кто борется за Украину в Конгрессе США, нам не надо этого слышать. США должны быть в Европе. Джерри Коннолли Президент ПА НАТО

По его мнению, не стоит поощрять американские войска выходить из Европы, потому что это не в интересах Украины и не в интересах союзников.

Президент ПА НАТО также предположил, что эта идея может понравиться только российскому диктатору Владимиру Путину.

Почему силы США должны оставаться в Европе

Как отметил Джерри Коннолли, американские войска — это также средство противодействия российской агрессии.

Кроме того, он добавил, что физическое присутствие солдат США в Европе успокаивает всех членов НАТО.

Это не значит, что мы не можем вносить определенные изменения в нашу дислокацию. Но идея, что мы полностью выходим из Европы, а украинцы щедро заменяют нас… Хорошо, я оцениваю это предложение как проявление щедрости, но сама идея не является продуктивной. А в это время он еще и вредит, — выразил свое мнение политик. Поделиться

Что важно понимать, идея замены американских воинов украинскими после войны есть в Плане победы, недавно публично представленном главой государства Владимиром Зеленским.