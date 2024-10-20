Нам не надо этого слышать. В НАТО раскритиковали один из пунктов Плана победы Украины

По мнению президента Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли, идея украинского лидера Владимира Зеленского относительно замены войск США в Европе подразделениями Сил обороны Украины после войны является "неуместной".
Главные тезисы
- НАТО отбросил идею Владимира Зеленского относительно замены войск США в Европе подразделениями ВСУ.
- Президент ПА НАТО подчеркивает, что американские войска в Европе являются важным противодействием российской агрессии.
- Владимир Зеленский открыт к предложениям союзников для усовершенствования Плана победы Украины.
В НАТО не поддержали новую инициативу Зеленского
Джерри Коннолли, который также является известным американским политиком-демократом, обратил внимание на то, что это очень "щедрое предложение" со стороны президента Украины, однако, мол, "неуместное".
По его мнению, не стоит поощрять американские войска выходить из Европы, потому что это не в интересах Украины и не в интересах союзников.
Президент ПА НАТО также предположил, что эта идея может понравиться только российскому диктатору Владимиру Путину.
Почему силы США должны оставаться в Европе
Как отметил Джерри Коннолли, американские войска — это также средство противодействия российской агрессии.
Кроме того, он добавил, что физическое присутствие солдат США в Европе успокаивает всех членов НАТО.
Что важно понимать, идея замены американских воинов украинскими после войны есть в Плане победы, недавно публично представленном главой государства Владимиром Зеленским.
Кроме того, 18 октября украинский лидер сообщил, что открыт к изменениям представленного им Плана победы с учетом пожеланий партнеров Киева.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-