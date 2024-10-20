Нам не надо этого слышать. В НАТО раскритиковали один из пунктов Плана победы Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Нам не надо этого слышать. В НАТО раскритиковали один из пунктов Плана победы Украины

Джерри Коннолли
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Источник:  Радио Свобода

По мнению президента Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли, идея украинского лидера Владимира Зеленского относительно замены войск США в Европе подразделениями Сил обороны Украины после войны является "неуместной".

Главные тезисы

  • НАТО отбросил идею Владимира Зеленского относительно замены войск США в Европе подразделениями ВСУ.
  • Президент ПА НАТО подчеркивает, что американские войска в Европе являются важным противодействием российской агрессии.
  • Владимир Зеленский открыт к предложениям союзников для усовершенствования Плана победы Украины.

В НАТО не поддержали новую инициативу Зеленского

Джерри Коннолли, который также является известным американским политиком-демократом, обратил внимание на то, что это очень "щедрое предложение" со стороны президента Украины, однако, мол, "неуместное".

Оно выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы. И для тех из нас, кто борется за Украину в Конгрессе США, нам не надо этого слышать. США должны быть в Европе.

Джерри Коннолли

Джерри Коннолли

Президент ПА НАТО

По его мнению, не стоит поощрять американские войска выходить из Европы, потому что это не в интересах Украины и не в интересах союзников.

Президент ПА НАТО также предположил, что эта идея может понравиться только российскому диктатору Владимиру Путину.

Почему силы США должны оставаться в Европе

Как отметил Джерри Коннолли, американские войска — это также средство противодействия российской агрессии.

Кроме того, он добавил, что физическое присутствие солдат США в Европе успокаивает всех членов НАТО.

Это не значит, что мы не можем вносить определенные изменения в нашу дислокацию. Но идея, что мы полностью выходим из Европы, а украинцы щедро заменяют нас… Хорошо, я оцениваю это предложение как проявление щедрости, но сама идея не является продуктивной. А в это время он еще и вредит, — выразил свое мнение политик.

Что важно понимать, идея замены американских воинов украинскими после войны есть в Плане победы, недавно публично представленном главой государства Владимиром Зеленским.

Кроме того, 18 октября украинский лидер сообщил, что открыт к изменениям представленного им Плана победы с учетом пожеланий партнеров Киева.

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