Боятся сказать. Какой план Запад обсуждает за спиной Зеленского
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Боятся сказать. Какой план Запад обсуждает за спиной Зеленского

Зеленский
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Источник:  Financial Times

По словам главы государства Владимира Зеленского, западные лидеры избегают открыто обсуждать с ним принятие Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий. Однако такие дискуссии продолжаются в кулуарах.

Главные тезисы

  • Западные лидеры избегают открыто обсуждать с Владимиром Зеленским принятие Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий.
  • Президент Зеленский призывает партнеров проводить прозрачные переговоры.
  • Дискуссии о возможном обмене оккупированных территорий на членство в НАТО ведутся среди западных лидеров уже более полутора лет.

Зеленский заявил о тайных переговорах союзников

Как отметил президент Украины, один из планов Запада по обмену оккупированных территорий на членство в НАТО не обсуждался с ним и его командой напрямую.

Владимир Зеленский подчеркнул,что эти идеи озвучиваются кулуарно, и никто из союзников Киева до сих пор не решился откровенно поднять этот вопрос.

По его мнению, такой подход вредит доверию, поэтому партнерам следует вернуться к прозрачным переговорам.

Люди никогда этого не говорили. Люди боятся сказать (мне — ред.).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства призвал западных лидеров "положить это на стол, открыто перед нами. Не через какую-то третью сторону".

По словам Владимира Зеленского, он действительно готов рассматривать мирные предложения от других стран, если они будут реалистичными и не будут подрывать поддержку Украины.

Бразилия, у вас есть план? Прекрасно. Предложение от Китая — мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не разделяйте нас, — призвал украинский лидер.

"Западногерманская модель" для Украины обсуждается уже давно

Что важно понимать, Западная Германия вступила в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что Восточная Германия оставалась под контролем России до 1989 года.

Как утверждают иностранные СМИ, на Западе дискуссии по поводу такого сценария для Украины продолжаются уже около полутора лет.

С заявлениями по этому поводу выступили бывший спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и действующий президент Чехии Петер Павел.

Я не думаю, что полное возобновление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет демаркация, даже административная граница, то мы можем считать [это] временным и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет в то время контролировать, — заявил президент Чехии недавно.

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