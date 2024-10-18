Боятся сказать. Какой план Запад обсуждает за спиной Зеленского

По словам главы государства Владимира Зеленского, западные лидеры избегают открыто обсуждать с ним принятие Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий. Однако такие дискуссии продолжаются в кулуарах.

Зеленский заявил о тайных переговорах союзников

Как отметил президент Украины, один из планов Запада по обмену оккупированных территорий на членство в НАТО не обсуждался с ним и его командой напрямую.

Владимир Зеленский подчеркнул,что эти идеи озвучиваются кулуарно, и никто из союзников Киева до сих пор не решился откровенно поднять этот вопрос.

По его мнению, такой подход вредит доверию, поэтому партнерам следует вернуться к прозрачным переговорам.

Люди никогда этого не говорили. Люди боятся сказать (мне — ред.). Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства призвал западных лидеров "положить это на стол, открыто перед нами. Не через какую-то третью сторону".

По словам Владимира Зеленского, он действительно готов рассматривать мирные предложения от других стран, если они будут реалистичными и не будут подрывать поддержку Украины.

Бразилия, у вас есть план? Прекрасно. Предложение от Китая — мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не разделяйте нас, — призвал украинский лидер. Поделиться

"Западногерманская модель" для Украины обсуждается уже давно

Что важно понимать, Западная Германия вступила в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что Восточная Германия оставалась под контролем России до 1989 года.

Как утверждают иностранные СМИ, на Западе дискуссии по поводу такого сценария для Украины продолжаются уже около полутора лет.

С заявлениями по этому поводу выступили бывший спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и действующий президент Чехии Петер Павел.