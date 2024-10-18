Видим значительный прогресс. Фон дер Ляен обещает новый транш для Украины

В последующие два месяца Украина получит еще один транш помощи по механизму Ukraine Facility, общий объем которого 50 млрд евро.

ЕС видит старания и прогресс Украины

С заявлением по этому поводу выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе.

Политик в очередной раз обратила внимание на то, что механизм предусматривает инвестиции в размере 50 миллиардов евро на четыре года — с 2024 по 2027 год.

Что важно понимать, средства будут выделяться в соответствии с реализацией Украиной плана реформ.

Мы видим значительный прогресс. Благодаря прогрессу Украины мы уже выделили более 12 миллиардов евро. Мы ожидаем, что еще один транш будет выделен до конца года. Урсула фон дер Ляен Глава Еврокомиссии

Как уже упоминалось ранее, предварительный транш в размере почти 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility Европейская комиссия перечислила Украине в августе.

Франция не может реализовать свой план относительно Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон публично обещал нарастить военную помощь для Украины до 3 млрд. евро.

Он решил это сделать на фоне масштабного шквала критики относительно того, что официальный Париж делает меньше, чем многие другие страны.

Что важно понимать, сумма "до 3 млрд евро" фигурировала, в частности, в двустороннем договоре безопасности.

Однако по состоянию на сегодня Франция проваливает текущий план помощи Украине.