Видим значительный прогресс. Фон дер Ляен обещает новый транш для Украины

В последующие два месяца Украина получит еще один транш помощи по механизму Ukraine Facility, общий объем которого 50 млрд евро.
Главные тезисы
- Европейская комиссия отмечает прогресс Украины в вопросе внедрения реформ.
- На этом фоне она уже выделила более 12 млрд. евро в качестве помощи.
- Франция не выполняет все свои обязательства по оказанию военной помощи для Украины.
ЕС видит старания и прогресс Украины
С заявлением по этому поводу выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе.
Политик в очередной раз обратила внимание на то, что механизм предусматривает инвестиции в размере 50 миллиардов евро на четыре года — с 2024 по 2027 год.
Что важно понимать, средства будут выделяться в соответствии с реализацией Украиной плана реформ.
Как уже упоминалось ранее, предварительный транш в размере почти 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility Европейская комиссия перечислила Украине в августе.
Франция не может реализовать свой план относительно Украины
Французский лидер Эммануэль Макрон публично обещал нарастить военную помощь для Украины до 3 млрд. евро.
Он решил это сделать на фоне масштабного шквала критики относительно того, что официальный Париж делает меньше, чем многие другие страны.
Что важно понимать, сумма "до 3 млрд евро" фигурировала, в частности, в двустороннем договоре безопасности.
Однако по состоянию на сегодня Франция проваливает текущий план помощи Украине.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-