Видим значительный прогресс. Фон дер Ляен обещает новый транш для Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Видим значительный прогресс. Фон дер Ляен обещает новый транш для Украины

Урсула фон дер Ляен
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В последующие два месяца Украина получит еще один транш помощи по механизму Ukraine Facility, общий объем которого 50 млрд евро.

Главные тезисы

  • Европейская комиссия отмечает прогресс Украины в вопросе внедрения реформ.
  • На этом фоне она уже выделила более 12 млрд. евро в качестве помощи.
  • Франция не выполняет все свои обязательства по оказанию военной помощи для Украины.

ЕС видит старания и прогресс Украины

С заявлением по этому поводу выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе.

Политик в очередной раз обратила внимание на то, что механизм предусматривает инвестиции в размере 50 миллиардов евро на четыре года — с 2024 по 2027 год.

Что важно понимать, средства будут выделяться в соответствии с реализацией Украиной плана реформ.

Мы видим значительный прогресс. Благодаря прогрессу Украины мы уже выделили более 12 миллиардов евро. Мы ожидаем, что еще один транш будет выделен до конца года.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Глава Еврокомиссии

Как уже упоминалось ранее, предварительный транш в размере почти 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility Европейская комиссия перечислила Украине в августе.

Франция не может реализовать свой план относительно Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон публично обещал нарастить военную помощь для Украины до 3 млрд. евро.

Он решил это сделать на фоне масштабного шквала критики относительно того, что официальный Париж делает меньше, чем многие другие страны.

Что важно понимать, сумма "до 3 млрд евро" фигурировала, в частности, в двустороннем договоре безопасности.

Однако по состоянию на сегодня Франция проваливает текущий план помощи Украине.

В начале 2024 года мы приняли политическое решение, что помощь может составить 3 млрд евро. На практике мы превысим 2 млрд., но не достигнем 3 млрд. евро, — выступил с заявлением по этому поводу глава Министерства обороны Франции Себастьен Лекорню.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Молдове разоблачили спецоперацию РФ по срыву голосования за вступление в Евросоюз
Молдова
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон предупредил о возможной "смерти" Евросоюза
Макрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз начал переговоры о членстве с Албанией
Совет Европы
Евросоюз начал переговоры о членстве с Албанией

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?