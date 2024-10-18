Бачимо значний прогрес. Фон дер Ляєн обіцяє новий транш для України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Бачимо значний прогрес. Фон дер Ляєн обіцяє новий транш для України

Урсула фон дер Ляєн
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Джерело:  online.ua

Протягом наступних двох місяців Україна отримає ще один транш допомоги за механізмом Ukraine Facility, загальний обсяг якого 50 млрд євро.

Головні тези:

  • Європейська комісія помічає прогрес України у впровадженні реформ.
  • На цьому тлі вона уже виділила понад 12 млрд євро в якості допомоги.
  • Франція не виконує усі свої зобов'язання стосовно надання військової допомоги для України.

ЄС бачить старання та прогрес України

З заявою з цього приводу виступила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції після саміту ЄС в Брюсселі.

Політикиня вкотре звернула увагу на те, що механізм передбачає інвестиції в розмірі 50 мільярдів євро на чотири роки — з 2024 по 2027 рік.

Що важливо розуміти, кошти будуть виділятися відповідно до реалізації Україною плану реформ.

Ми бачимо значний прогрес. Завдяки прогресу України ми вже виділили понад 12 мільярдів євро. Ми очікуємо, що ще один транш буде виділено до кінця року.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії

Як уже згадувалося раніше, попередній транш обсягом майже 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility Європейська комісія перерахувала Україні в серпні.

Франція не може реалізувати свій план щодо України

Французький лідер Еммануель Макрон публічно обіцяв наростити військову допомогу для України до 3 млрд євро.

Він вирішив це зробити на тлі масштабного шквалу критики щодо того, що офіційний Париж робить менше, аніж багато інших країн.

Що важливо розуміти, сума "до 3 млрд євро" фігурувала, зокрема, у двосторонній безпековій угоді.

Однак станом на сьогодні Франція провалює поточний план щодо допомоги України.

На початку 2024 року ми ухвалили політичне рішення, що допомога може сягнути 3 млрд євро. На практиці ми перевищимо 2 млрд, але не досягнемо 3 млрд євро, — виступив з заявою з цього приводу очільник Міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню.

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