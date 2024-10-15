Євросоюз розпочав переговори про членство з Албанією
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Євросоюз розпочав переговори про членство з Албанією

Рада Європи
Євросоюз розпочав переговори про членство з Албанією
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15 жовтня у Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу Албанії до ЄС на рівні міністрів. Це фактично розпочало переговори про членство країни.

Головні тези:

  • Початок переговорів з Албанією щодо членства в ЄС відбувся на другому засіданні Конференції з питань вступу у Люксембурзі.
  • Угорське головування в Раді ЄС акцентує на підтримці розширення ЄС та перспективах для Західних Балкан.
  • Шлях Албанії до ЄС буде розділений із Північною Македонією через тривалі суперечки між країнами.
  • Процес відкриття розділів для Північної Македонії затримувався через конфлікти, що негативно впливало на просування Албанії.

Як відбуваються переговори в ЄС щодо членства з Албанією

Як повідомляє Рада ЄС, зустріч відкрила переговори з Албанією щодо Кластера 1: Основи, який охоплює такі сфери:

  • Функціонування демократичних інститутів;

  • Реформа державного управління;

  • Розділ 23 — Судова система та основні права;

  • Розділ 24 — Юстиція, свобода та безпека;

  • Економічні критерії;

  • Розділ 5 — Державні закупівлі;

  • Розділ 18 — Статистика;

  • Розділ 32 — Фінансовий контроль.

Делегацію ЄС очолював угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, представляючи угорське головування в Раді ЄС, за участю комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Албанську сторону представляв прем'єр-міністр Еді Рама.

Албанія досягає значних успіхів на шляху до вступу в ЄС, і відкриття першого фундаментального розділу переговорів є важливою віхою в цьому процесі. Пріоритетом угорського головування є підтримка розширення ЄС, оскільки Союз потребує нового імпульсу та перспектив, які можуть забезпечити Західні Балкани. Я сподіваюся на подальший прогрес Албанії на шляху до членства, — зазначив Сійярто.

Вступ Албанії до ЄС

Наприкінці вересня стало відомо, що шлях Албанії до ЄС буде розділений із Північною Македонією, хоча досі обидві країни рухалися разом.

Переговори щодо членства двох західнобалканських держав у ЄС офіційно стартували влітку 2022 року.

Однак через тривалі суперечки між Скоп'є та Болгарією процес відкриття розділів для Північної Македонії постійно затримувався, що негативно впливало і на просування Албанії.

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