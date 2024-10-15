Евросоюз начал переговоры о членстве с Албанией
Категория
Мир
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Евросоюз начал переговоры о членстве с Албанией

Совет Европы
Евросоюз начал переговоры о членстве с Албанией
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15 октября в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вступлению Албании в ЕС на уровне министров. Это фактически начало переговоры о членстве страны.

Главные тезисы

  • Проведено второе заседание Конференции по вступлению Албании в ЕС на уровне министров, открывшее переговоры о членстве страны.
  • Переговоры по вступлению Албании охватывают различные сферы, такие как демократические институты, судебная система, экономические критерии и другие.
  • Приоритетом венгерского председательства в ЕС является поддержка расширения Союза, включая Восточные Балканы.
  • Албания добивается успехов на пути к вступлению в ЕС, несмотря на задержки из-за споров между другими государствами региона.
  • Прогресс в переговорах будет способствовать укреплению отношений Албании с Евросоюзом и региональной стабильности на Балканах.

Как проходят переговоры в ЕС по членству с Албанией

Как сообщает Совет ЕС, встреча открыла переговоры с Албанией по Кластеру 1: Основы, охватывающие следующие сферы:

  • функционирование демократических институтов;

  • реформа государственного управления;

  • Раздел 23 — Судебная система и основные права;

  • Раздел 24 — Юстиция, свобода и безопасность;

  • Экономические критерии;

  • Раздел 5 — Государственные закупки;

  • Раздел 18 — Статистика;

  • Раздел 32 — Финансовый контроль.

Делегацию ЕС возглавлял венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, представляя венгерское председательство в Совете ЕС, с участием комиссара по соседству и расширению Оливера Варгеи. Албанскую сторону представлял премьер-министр Эдди Рама.

Албания добивается значительных успехов на пути к вступлению в ЕС, и открытие первого фундаментального раздела переговоров является важной вехой в этом процессе. Приоритетом венгерского председательства является поддержка расширения ЕС, поскольку Союз нуждается в новом импульсе и перспективах, которые могут обеспечить Западные Балканы. Я надеюсь на дальнейший прогресс Албании на пути к членству, — отметил Сийярто.

Вступление Албании в ЕС

В конце сентября стало известно, что путь Албании в ЕС будет разделен с Северной Македонией, хотя до сих пор обе страны двигались вместе.

Переговоры по членству двух западнобалканских государств в ЕС официально стартовали летом 2022 года.

Однако из-за длительных споров между Скопье и Болгарией процесс открытия разделов для Северной Македонии постоянно задерживался, что отрицательно сказывалось и на продвижении Албании.

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