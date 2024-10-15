Евросоюз начал переговоры о членстве с Албанией

15 октября в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вступлению Албании в ЕС на уровне министров. Это фактически начало переговоры о членстве страны.
Главные тезисы
- Проведено второе заседание Конференции по вступлению Албании в ЕС на уровне министров, открывшее переговоры о членстве страны.
- Переговоры по вступлению Албании охватывают различные сферы, такие как демократические институты, судебная система, экономические критерии и другие.
- Приоритетом венгерского председательства в ЕС является поддержка расширения Союза, включая Восточные Балканы.
- Албания добивается успехов на пути к вступлению в ЕС, несмотря на задержки из-за споров между другими государствами региона.
- Прогресс в переговорах будет способствовать укреплению отношений Албании с Евросоюзом и региональной стабильности на Балканах.
Как проходят переговоры в ЕС по членству с Албанией
Как сообщает Совет ЕС, встреча открыла переговоры с Албанией по Кластеру 1: Основы, охватывающие следующие сферы:
функционирование демократических институтов;
реформа государственного управления;
Раздел 23 — Судебная система и основные права;
Раздел 24 — Юстиция, свобода и безопасность;
Экономические критерии;
Раздел 5 — Государственные закупки;
Раздел 18 — Статистика;
Раздел 32 — Финансовый контроль.
Делегацию ЕС возглавлял венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, представляя венгерское председательство в Совете ЕС, с участием комиссара по соседству и расширению Оливера Варгеи. Албанскую сторону представлял премьер-министр Эдди Рама.
Вступление Албании в ЕС
В конце сентября стало известно, что путь Албании в ЕС будет разделен с Северной Македонией, хотя до сих пор обе страны двигались вместе.
Переговоры по членству двух западнобалканских государств в ЕС официально стартовали летом 2022 года.
Однако из-за длительных споров между Скопье и Болгарией процесс открытия разделов для Северной Македонии постоянно задерживался, что отрицательно сказывалось и на продвижении Албании.
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