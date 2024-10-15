Евросоюз начал переговоры о членстве с Албанией

15 октября в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вступлению Албании в ЕС на уровне министров. Это фактически начало переговоры о членстве страны.

Как проходят переговоры в ЕС по членству с Албанией

Как сообщает Совет ЕС, встреча открыла переговоры с Албанией по Кластеру 1: Основы, охватывающие следующие сферы:

функционирование демократических институтов;

реформа государственного управления;

Раздел 23 — Судебная система и основные права;

Раздел 24 — Юстиция, свобода и безопасность;

Экономические критерии;

Раздел 5 — Государственные закупки;

Раздел 18 — Статистика;

Раздел 32 — Финансовый контроль.

Делегацию ЕС возглавлял венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, представляя венгерское председательство в Совете ЕС, с участием комиссара по соседству и расширению Оливера Варгеи. Албанскую сторону представлял премьер-министр Эдди Рама.

Албания добивается значительных успехов на пути к вступлению в ЕС, и открытие первого фундаментального раздела переговоров является важной вехой в этом процессе. Приоритетом венгерского председательства является поддержка расширения ЕС, поскольку Союз нуждается в новом импульсе и перспективах, которые могут обеспечить Западные Балканы. Я надеюсь на дальнейший прогресс Албании на пути к членству, — отметил Сийярто. Поделиться

Вступление Албании в ЕС

В конце сентября стало известно, что путь Албании в ЕС будет разделен с Северной Македонией, хотя до сих пор обе страны двигались вместе.

Переговоры по членству двух западнобалканских государств в ЕС официально стартовали летом 2022 года.