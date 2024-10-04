Макрон попередив про ймовірну "смерть" Євросоюзу
Категорія
Політика
Дата публікації

Макрон попередив про ймовірну "смерть" Євросоюзу

Макрон
Джерело:  Bloomberg

Як вважає французький лідер Еммануель Макрон, існує велика ймовірність того, що в найближчому майбутньому Європейський союз може зникнути.

Головні тези:

  • Президент Франції обурений недостатніми інвестиціями з боку офіційного Брюсселя.
  • Макрон вимагає від ЄС прийняття конкретних рішень і створення конкурентоспроможних компаній.
  • Французький лідер попереджає про необхідність оновлення стратегії існування Євросоюзу.

ЄС опинився на межі краху

На переконання Макрона, Європейський Союз "може померти", якщо не стане більш конкурентим у порівнянні зі США та Китаєм.

З такою заявою він виступив під час а Берлінського глобального діалогу.

Президент Франції скаржиться на те, що офіційний Брюссель "надмірно регулює та замало інвестує".

Його також бентежить той факт, що Вашингтон і Пекін випередили ЄС за економічним зростанням та інвестиціями.

За словами Макрона, члени союзу також повинні наполягати на тому, щоб правила глобальної торгівлі залишалися справедливими.

ЄС може “померти”, ми стоїмо на порозі дуже важливого моменту. Наша колишня модель закінчилась — ми надмірно регулюємо та замало інвестуємо. У найближчі два-три роки, якщо ми будемо дотримуватися нашого класичного порядку денного, ми вийдемо з ринку.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Макрон вимагає від ЄС ухвалювати конкретні рішення

Президент України закликав офіційний Брюссель посприяти створенню транскордонних компаній, здатних конкурувати з американськими.

За словами журналістів, стикнувшись із власним внутрішнім фінансовим тиском, Макрон схвалив тимчасовий податок на найбільші компанії Франції, підтримуючи стратегію свого нового уряду, навіть якщо вона знаменує відхід від його пробізнесової позиції.

Варто також зазначити, що минулого місяця французький лідер заговорив про "мир завтрашнього дня", назвавши існуючий міжнародний порядок несправедливим.

Нам доведеться думати про новий спосіб організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни, — заявив Макрон.

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