Макрон опинився у центрі скандалу через поцілунок з міністеркою спорту Франції — фото

Французький лідер Еммануель Макрон знову потрапив під шквал критики після того, як мережею розлетілися світлини його поцілунку з міністеркою спорту Амелі Удеа-Кастерою.
Головні тези:
- Деякі коментатори в соцмережах висловлюють обурення та вважають ситуацію ганебною.
- Еммануель Макрон не вперше потрапляє у подобні скандали.
- Детальніше про особисте життя президента Франції та його дружину Бріджит Макрон читайте у нашій статті.
Поцілунок Макрона та французької урядовиці видається надто пристрасним
Поза увагою журналістів не залишився момент, коли одружена міністерка поклала руку на потилицю президента Франції, міцно пригорнула його до себе та пристрасно поцілувала.
Тепер ці фото можна побачити на шпальтах більшості місцевих газет.
Ба більше, видання публікують фото зі своїми іронічними коментарями.
До прикладу журнал Madame Fіgaro назвав поцілунок "цікавим".
А от коментатори у соціальних мережах прогнозують, що Бріджит Макрон (першій леді Франції — ред.) це не сподобається, й главі республіки краще підготуватися до серйозної розмови з дружиною.
Також деякі французи висловили думку, що цей поцілунок є "неприпустимим" та "негідним".
Що важливо розуміти, 46-річна Амелі, так само, як і 46-річний Еммануель Макрон, одружена.
Що відомо про Макрона та його особисте життя
Еммануель Жан-Мішель-Фредерік Макрон — французький державний діяч, політик та 25-й президент Франції.
До старту політичної кар'єри він працював інвестиційним банкіром.
Однак у 2016 році очолив партію "Вперед республіка!".
Окрім того, два роки він був міністром економіки, промисловості та цифрових справ.
Але для того, щоб взяти участь у виборах на пост президента в 2017 році, потрібно було подати у відставку. Що він і зробив 30 серпня 2016 року
Дружина Еммануеля Макрона — Бріджит Макрон, його колишня вчителька французької мови, яка старша за політика на 24 роки. Макрон був закоханий в свою дружину ще зі шкільних років.
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