Макрон опинився у центрі скандалу через поцілунок з міністеркою спорту Франції — фото

Французький лідер Еммануель Макрон знову потрапив під шквал критики після того, як мережею розлетілися світлини його поцілунку з міністеркою спорту Амелі Удеа-Кастерою.

Поцілунок Макрона та французької урядовиці видається надто пристрасним

Поза увагою журналістів не залишився момент, коли одружена міністерка поклала руку на потилицю президента Франції, міцно пригорнула його до себе та пристрасно поцілувала.

Тепер ці фото можна побачити на шпальтах більшості місцевих газет.

Ба більше, видання публікують фото зі своїми іронічними коментарями.

До прикладу журнал Madame Fіgaro назвав поцілунок "цікавим".

Після відкриття Олімпійських ігор напруга спала, поступившись ейфорії. Під дією вибуху радості міністерка спорту Амелі Удеа-Кастера та президент Еммануель Макрон поцілувалися. Поцілунок наробив шуму, — зазначають журналісти. Поширити

Фото: скриншот

А от коментатори у соціальних мережах прогнозують, що Бріджит Макрон (першій леді Франції — ред.) це не сподобається, й главі республіки краще підготуватися до серйозної розмови з дружиною.

Також деякі французи висловили думку, що цей поцілунок є "неприпустимим" та "негідним".

Що важливо розуміти, 46-річна Амелі, так само, як і 46-річний Еммануель Макрон, одружена.

Що відомо про Макрона та його особисте життя

Еммануель Жан-Мішель-Фредерік Макрон — французький державний діяч, політик та 25-й президент Франції.

До старту політичної кар'єри він працював інвестиційним банкіром.

Однак у 2016 році очолив партію "Вперед республіка!".

Окрім того, два роки він був міністром економіки, промисловості та цифрових справ.

Але для того, щоб взяти участь у виборах на пост президента в 2017 році, потрібно було подати у відставку. Що він і зробив 30 серпня 2016 року