Макрон оказался в центре скандала из-за поцелуя с министром спорта Франции — фото
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Шоу-бизнес
Дата публикации

Макрон оказался в центре скандала из-за поцелуя с министром спорта Франции — фото

Макрон
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Источник:  Daily Mail

Французский лидер Эммануэль Макрон снова попал под шквал критики после того, как сетью разлетелись фотографии его поцелуя с министром спорта Амели Удеа-Кастерой.

Главные тезисы

  • Фотографии поцелуя президента Макрона с министром спорта Франции спровоцировали негодование обществености.
  • Это не первый случай, когда французкий лидер попадает в подобные скандалы.
  • Интересные факты из личной жизни Макрона: его жена старше его на 24 года, она была его учительницей по французскому языку.

Поцелуй Макрона и французского министра был слишком страстным

Без внимания журналистов не остался момент, когда замужняя министр положила руку на затылок президента Франции, крепко прижала его к себе и страстно поцеловала.

Теперь эти фото можно увидеть на страницах большинства местных газет.

Более того, издание публикуют фото со своими ироничными комментариями.

К примеру журнал Madame Figaro назвал поцелуй "интересным".

После открытия Олимпийских игр напряжение спало, уступив место эйфории. Под действием взрыва радости министр спорта Амели Удеа-Кастера и президент Эммануэль Макрон поцеловались. Поцелуй наделала шума, — отмечают журналисты.

Фото: скриншот

А вот комментаторы в социальных сетях прогнозируют, что Бриджит Макрон (первой леди Франции — ред.) это не понравится, и главе республики лучше подготовиться к серьезному разговору с супругой.

Также некоторые французы выразили мнение, что этот поцелуй был "недопустимым" и "позорным".

Что важно понимать, 46-летняя Амели, так же, как и 46-летний Эммануэль Макрон, замужем.

Что известно о Макроне и его личной жизни

Эммануэль Жан-Мишель-Фредерик Макрон — французский государственный деятель, политик и 25 президент Франции.

До старта политической карьеры он работал инвестиционным банкиром.

Однако в 2016 году возглавил партию "Вперед республика!"

Кроме того, два года он являлся министром экономики, промышленности и цифровых дел.

Но для того чтобы принять участие в выборах на пост президента в 2017 году, нужно было подать в отставку. Что он и сделал 30 августа 2016 года

Жена Эммануэля Макрона — Бриджит Макрон, его бывшая учительница французского языка старше политики на 24 года. Макрон был влюблен в свою супругу еще со школьных лет.

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