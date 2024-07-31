Макрон оказался в центре скандала из-за поцелуя с министром спорта Франции — фото

Французский лидер Эммануэль Макрон снова попал под шквал критики после того, как сетью разлетелись фотографии его поцелуя с министром спорта Амели Удеа-Кастерой.
Главные тезисы
- Фотографии поцелуя президента Макрона с министром спорта Франции спровоцировали негодование обществености.
- Это не первый случай, когда французкий лидер попадает в подобные скандалы.
- Интересные факты из личной жизни Макрона: его жена старше его на 24 года, она была его учительницей по французскому языку.
Поцелуй Макрона и французского министра был слишком страстным
Без внимания журналистов не остался момент, когда замужняя министр положила руку на затылок президента Франции, крепко прижала его к себе и страстно поцеловала.
Теперь эти фото можно увидеть на страницах большинства местных газет.
Более того, издание публикуют фото со своими ироничными комментариями.
К примеру журнал Madame Figaro назвал поцелуй "интересным".
А вот комментаторы в социальных сетях прогнозируют, что Бриджит Макрон (первой леди Франции — ред.) это не понравится, и главе республики лучше подготовиться к серьезному разговору с супругой.
Также некоторые французы выразили мнение, что этот поцелуй был "недопустимым" и "позорным".
Что важно понимать, 46-летняя Амели, так же, как и 46-летний Эммануэль Макрон, замужем.
Что известно о Макроне и его личной жизни
Эммануэль Жан-Мишель-Фредерик Макрон — французский государственный деятель, политик и 25 президент Франции.
До старта политической карьеры он работал инвестиционным банкиром.
Однако в 2016 году возглавил партию "Вперед республика!"
Кроме того, два года он являлся министром экономики, промышленности и цифровых дел.
Но для того чтобы принять участие в выборах на пост президента в 2017 году, нужно было подать в отставку. Что он и сделал 30 августа 2016 года
Жена Эммануэля Макрона — Бриджит Макрон, его бывшая учительница французского языка старше политики на 24 года. Макрон был влюблен в свою супругу еще со школьных лет.
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