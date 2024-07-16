Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства.
Главные тезисы
- Предшествующие события включают победу праворадикальной партии на выборах в Европарламент и роспуск парламента Франции.
- Атталь стал самым молодым премьер-министром в современной истории Франции, возглавляя правительство с января.
- После победы коалиции левых на выборах, политическая обстановка во Франции оказалась неожиданно напряженной.
Макрон со второй попытки принял отставку премьера
Как говорится, Макрон сделал это со второй попытки. Атталь еще 8 июля подал в отставку сразу после победы на левых выборах. Тогда Макрон отказался принимать его отставку и попросил временно в должности главы правительства.
При этом Атталь и его правительство будут выполнять свои обязанности по формированию нового правительства.
Атталь возглавлял правительство с 9 января, сменив в должности Элизабет Борн. 34-летний в тот момент Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории современной Франции.
Что этому предшествовало
В июне президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент страны из-за триумфальной победы праворадикальной партии «Национальное объединение» на выборах в Европарламент (набрала 31,5%).
Партия Макрона набрала вдвое меньше голосов (15,2%), поэтому ультраправые требовали роспуска Национального собрания — так во Франции называют парламент.
В первом туре выборов победил ультраправый альянс во главе с Национальным объединением Марин Ле Пен.
Однако во втором туре неожиданно победу одержала коалиция левых "Новый народный фронт". На втором месте оказалась центристская коалиция Макрона и только на третьем — «Национальное объединение»
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