Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя
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Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя

Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя
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Источник:  BFM-TV

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства.

Главные тезисы

 

  • Предшествующие события включают победу праворадикальной партии на выборах в Европарламент и роспуск парламента Франции.
  • Атталь стал самым молодым премьер-министром в современной истории Франции, возглавляя правительство с января.
  • После победы коалиции левых на выборах, политическая обстановка во Франции оказалась неожиданно напряженной.

Макрон со второй попытки принял отставку премьера

Как говорится, Макрон сделал это со второй попытки. Атталь еще 8 июля подал в отставку сразу после победы на левых выборах. Тогда Макрон отказался принимать его отставку и попросил временно в должности главы правительства.

При этом Атталь и его правительство будут выполнять свои обязанности по формированию нового правительства.

Атталь возглавлял правительство с 9 января, сменив в должности Элизабет Борн. 34-летний в тот момент Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории современной Франции.

Что этому предшествовало

В июне президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент страны из-за триумфальной победы праворадикальной партии «Национальное объединение» на выборах в Европарламент (набрала 31,5%).

Партия Макрона набрала вдвое меньше голосов (15,2%), поэтому ультраправые требовали роспуска Национального собрания — так во Франции называют парламент.

В первом туре выборов победил ультраправый альянс во главе с Национальным объединением Марин Ле Пен.

Однако во втором туре неожиданно победу одержала коалиция левых "Новый народный фронт". На втором месте оказалась центристская коалиция Макрона и только на третьем — «Национальное объединение»

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