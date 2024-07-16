Макрон прийняв відставку прем’єра Габріеля Атталя

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя та його уряду.

Макрон з другої спроби прийняв відставку премʼєра

Як зазначається, Макрон зробив це з другої спроби. Атталь ще 8 липня подав у відставку — одразу після перемоги на виборах лівих. Тоді Макрон відмовився приймати його відставку й попросив тимчасово на посаді глави уряду.

При цьому Атталь та його уряд виконуватимуть свої обов’язки до формування нового уряду.

Атталь очолював уряд з 9 січня, змінивши на посаді Елізабет Борн. 34-річний на той момент Атталь став наймолодшим прем’єр-міністром в історії сучасної Франції.

Що цьому передувало

У червні президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент країни через тріумфальну перемогу праворадикальної партії «Національне обʼєднання» на виборах до Європарламенту (набрала 31,5%).

Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів (15,2%), через що ультраправі вимагали розпуску Національних зборів — так у Франції називають парламент.

У першому турі виборів переміг ультраправий альянс на чолі з «Національним об’єднанням» Марін Ле Пен.

Однак в другому турі несподівано перемогу отримала коаліція лівих «Новий народний фронт». На другому місці опинилась центристська коаліція Макрона і лише на третьому — «Національне обʼєднання»