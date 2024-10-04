Макрон предупредил о возможной "смерти" Евросоюза
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Политика
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Макрон предупредил о возможной "смерти" Евросоюза

Макрон
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Источник:  Bloomberg

Как считает французский лидер Эммануэль Макрон, существует большая вероятность того, что в обозримом будущем Европейский союз может исчезнуть.

Главные тезисы

  • Президент Франции возмущен недостаточными инвестициями со стороны официального Брюсселя.
  • Макрон требует от ЕС принятия конкретных решений и создания конкурентоспособных компаний.
  • Французский лидер предупреждает о необходимости обновления стратегии существования Евросоюза.

ЕС оказался на грани краха

По убеждению Макрона, Европейский Союз может “умереть”, если не станет более конкурентным по сравнению с США и Китаем.

С таким заявлением он выступил во время Берлинского глобального диалога.

Президент Франции жалуется на то, что официальный Брюссель "чрезмерно регулирует и мало инвестирует".

Его также смущает тот факт, что Вашингтон и Пекин опередили ЕС по экономическому росту и инвестициям.

По словам Макрона, члены союза также должны настаивать на том, чтобы правила глобальной торговли оставались справедливыми.

ЕС может “умереть”, мы стоим на пороге очень важного момента. Наша прежняя модель закончилась — мы чрезмерно регулируем и мало инвестируем. В ближайшие два-три года, если мы будем придерживаться нашей классической повестки дня, мы выйдем с рынка.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Макрон требует от ЕС принимать конкретные решения

Президент Украины призвал официальный Брюссель содействовать созданию трансграничных компаний, способных конкурировать с американскими.

По словам журналистов, столкнувшись с собственным внутренним финансовым давлением, Макрон одобрил временный налог на крупнейшие компании Франции, поддерживая стратегию своего нового правительства, даже если она знаменует уход от его пробизнесовой позиции.

Следует также отметить, что в прошлом месяце французский лидер заговорил о "мире завтрашнего дня", назвав существующий международный порядок несправедливым.

Нам придется думать о новом способе организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны, — заявил Макрон.

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