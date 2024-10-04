Как считает французский лидер Эммануэль Макрон, существует большая вероятность того, что в обозримом будущем Европейский союз может исчезнуть.
Главные тезисы
- Президент Франции возмущен недостаточными инвестициями со стороны официального Брюсселя.
- Макрон требует от ЕС принятия конкретных решений и создания конкурентоспособных компаний.
- Французский лидер предупреждает о необходимости обновления стратегии существования Евросоюза.
ЕС оказался на грани краха
По убеждению Макрона, Европейский Союз может “умереть”, если не станет более конкурентным по сравнению с США и Китаем.
С таким заявлением он выступил во время Берлинского глобального диалога.
Президент Франции жалуется на то, что официальный Брюссель "чрезмерно регулирует и мало инвестирует".
Его также смущает тот факт, что Вашингтон и Пекин опередили ЕС по экономическому росту и инвестициям.
По словам Макрона, члены союза также должны настаивать на том, чтобы правила глобальной торговли оставались справедливыми.
Макрон требует от ЕС принимать конкретные решения
Президент Украины призвал официальный Брюссель содействовать созданию трансграничных компаний, способных конкурировать с американскими.
По словам журналистов, столкнувшись с собственным внутренним финансовым давлением, Макрон одобрил временный налог на крупнейшие компании Франции, поддерживая стратегию своего нового правительства, даже если она знаменует уход от его пробизнесовой позиции.
Следует также отметить, что в прошлом месяце французский лидер заговорил о "мире завтрашнего дня", назвав существующий международный порядок несправедливым.
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