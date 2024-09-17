Во Франции рассмотрят импичмент Макрона — что происходит

В нижней палате парламента Франции вскоре планируют официально рассмотреть инициативу ультралевых относительно импичмента президента Эммануэля Макрона.
Главные тезисы
- Для завершения импичмента Макрона необходимо получить две трети голосов в обеих палатах парламента.
- Пока вероятность импичмента президента Франции крайне низкая.
- Эммануэль Макрон рассказал, кто блокирует вступление Украины в НАТО.
Насколько вероятен импичмент президента Франции
Нижняя палата французского парламента 12 голосами против 10 сочла приемлемым запуск процедуры импичмента Макрона по инициативе ультралевой "Непокоренной Франции".
По словам журналистов, уже скоро стартуют дебаты по этому поводу в комитете по законам и в парламентском зале.
Что важно понимать, чтобы запустить эту процедуру "Непокоренная Франция" смогла собрать 300 тысяч подписей.
Что также интересно, это первый раз, когда подобное предложение прошло "фильтр" бюро Национальной ассамблеи.
Макрон выступил с важным заявлением по Украине
Недавно французский лидер Эммануэль Макрон публично заявил, что именно США и Германия являются главными противниками вступления Украины в НАТО.
Более того, президент Франции напомнил о событиях саммита в Вильнюсе, когда Киеву также отказали в приглашении на вступление, несмотря на публичную критику со стороны команды Владимира Зеленского.
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