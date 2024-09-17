У Франції розглянуть імпічмент Макрона — що відбувається

У нижній палаті парламенту Франції незабаром планують офіційно розглянути ініціативу ультралівих стосовно імпічменту президента Еммануеля Макрона.
Головні тези:
- Для завершення імпічменту Макрона необхідно отримати дві третини голосів в обох палатах парламенту.
- Наразі ймовірність імпічменту президента Франції вкрай низька.
- Еммануель Макрон розповів, хто насправді блокує вступ України до НАТО.
Наскільки ймовірним є імпічмент президента Франції
Нижня палата французького парламенту 12 голосами проти 10 визнала прийнятним запуск процедури імпічменту Макрона з ініціативи ультралівої "Нескореної Франції".
За словами журналістів, уже незабаром стартують дебати з цього приводу у комітеті з питань законів та у парламентській залі.
Що важливо розуміти, щоб запустити цю процедуру "Нескорена Франція" змогла зібрати 300 тисяч підписів.
Що також цікаво, факто це перший раз, коли подібна пропозиція пройшла "фільтр" бюро Національної асамблеї.
Макрон виступив з важливою заявою щодо України
Нещодавно французький лідер Еммануель Макрон публічно заявив, що саме США та Німеччина є головними противниками вступу України до НАТО.
Ба більше, президент Франції нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву також відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з боку команди Володимира Зеленського.
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