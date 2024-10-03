У Молдові викрили спецоперацію РФ стосовно зриву голосування за вступ до Євросоюзу

У Молдові викрили підтримувану Росією операцію за участю 130 тисяч громадян країни, метою якої було вплинути на голосування під час референдуму щодо вступу в ЄС.

Росія витрачає мільйони доларів, щоб перешкодити вступу Молдови до ЄС

Про це у Кишиневі розповів журналістам начальник національної поліції Молдови Віорел Чернаутяну.

Росія має на меті не лише корумпувати виборців, але й спровокувати протести та дестабілізацію на території Молдови, — сказав Чернаутяну, надавши відео та аудіоперехоплення. Поширити

За словами глави нацполіції, лише у вересні із Росії активістами виборчого блоку, пов’язаного із молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором, було переведено 15 млн дол США, спрямованих на дезінформацію, провокації та напади на державні установи.

За його словами, платежі здійснюються шляхом переказів на картки банку, пов’язаного із Міністерством оборони Росії. Тим часом одержувачі коштів отримують інструкції через Telegram про те, як голосувати та поширювати неправдиву інформацію про Євросоюз.

У Молдові на 20 жовтня призначили президентські вибори і референдум щодо вступу до Європейського Союзу.

Росія планує організувати заколот у Молдові

Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Канади та Великої Британії.

Захищаючи наші спільні демократичні цінності, ми попереджаємо наших демократичних партнерів та союзників, що російські діячі втілюють сценарій впливу на результати президентських виборів у Молдові восени. Вони мають намір розпалити протести у Молдові, якщо проросійський кандидат не переможе. Поширити

Зазначається, що Росія намагається сформувати у населення Молдови негативне ставлення до урядів Західних держав, влади країни та її спроможності приєднатися до ЄС. Паралельно із цим РФ намагається зруйнувати віру населення у спроможність Молдови підтримувати власну безпеку та верховенство права.