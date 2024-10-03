В Молдове разоблачили спецоперацию РФ по срыву голосования за вступление в Евросоюз
Категория
Мир
Дата публикации

В Молдове разоблачили спецоперацию РФ по срыву голосования за вступление в Евросоюз

Молдова
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Источник:  Bloomberg

В Молдове разоблачили поддерживаемую Россией операцию с участием 130 тысяч граждан страны, целью которой было повлиять на голосование во время референдума по вступлению в ЕС.

Главные тезисы

  • Спецоперация России в Молдове была разоблачена и направлена на коррупцию избирателей и дестабилизацию ситуации в стране.
  • Россия тратит значительные средства для вмешательства во внутренние дела Молдовы и препятствования ее вступлению в Евросоюз.
  • Международное сообщество, включая США, Канаду и Великобританию, предупреждает о попытках России нарушить безопасность и демократический процесс в Молдове.

Россия тратит миллионы долларов, чтобы воспрепятствовать вступлению Молдовы в ЕС

Об этом в Кишиневе рассказал журналистам начальник национальной полиции Молдовы Виорел Чернаутяну.

Цель России не только коррумпировать избирателей, но и спровоцировать протесты и дестабилизацию на территории Молдовы, — сказал Чернаутяну, предоставив видео и аудиоперехват.

По словам главы нацполиции, только в сентябре из России активистами избирательного блока, связанного с беглым молдавским олигархом Иланом Шором, было переведено 15 млн долл. США, направленных на дезинформацию, провокации и нападения на государственные учреждения.

По его словам, платежи производятся путем переводов на карты банка, связанного с Министерством обороны России. Между тем, получатели средств получают инструкции через Telegram о том, как голосовать и распространять ложную информацию о Евросоюзе.

В Молдове на 20 октября назначили президентские выборы и референдум по вступлению в Европейский Союз.

Россия планирует организовать мятеж в Молдове

Об этом говорится в совместном заявлении правительств США, Канады и Великобритании.

Защищая наши общие демократические ценности, мы предупреждаем наших демократических партнеров и союзников, что российские деятели олицетворяют сценарий влияния на результаты президентских выборов в Молдавии осенью. Они намерены разжечь протесты в Молдавии, если пророссийский кандидат не победит.

Отмечается, что Россия пытается сформировать у населения Молдовы негативное отношение к правительствам Западных государств, властям страны и его способностям присоединиться к ЕС. Параллельно с этим РФ пытается разрушить веру населения в способность Молдовы поддерживать свою безопасность и верховенство права.

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