В Молдове разоблачили поддерживаемую Россией операцию с участием 130 тысяч граждан страны, целью которой было повлиять на голосование во время референдума по вступлению в ЕС.
Главные тезисы
- Спецоперация России в Молдове была разоблачена и направлена на коррупцию избирателей и дестабилизацию ситуации в стране.
- Россия тратит значительные средства для вмешательства во внутренние дела Молдовы и препятствования ее вступлению в Евросоюз.
- Международное сообщество, включая США, Канаду и Великобританию, предупреждает о попытках России нарушить безопасность и демократический процесс в Молдове.
Россия тратит миллионы долларов, чтобы воспрепятствовать вступлению Молдовы в ЕС
Об этом в Кишиневе рассказал журналистам начальник национальной полиции Молдовы Виорел Чернаутяну.
По словам главы нацполиции, только в сентябре из России активистами избирательного блока, связанного с беглым молдавским олигархом Иланом Шором, было переведено 15 млн долл. США, направленных на дезинформацию, провокации и нападения на государственные учреждения.
По его словам, платежи производятся путем переводов на карты банка, связанного с Министерством обороны России. Между тем, получатели средств получают инструкции через Telegram о том, как голосовать и распространять ложную информацию о Евросоюзе.
В Молдове на 20 октября назначили президентские выборы и референдум по вступлению в Европейский Союз.
Россия планирует организовать мятеж в Молдове
Об этом говорится в совместном заявлении правительств США, Канады и Великобритании.
Отмечается, что Россия пытается сформировать у населения Молдовы негативное отношение к правительствам Западных государств, властям страны и его способностям присоединиться к ЕС. Параллельно с этим РФ пытается разрушить веру населения в способность Молдовы поддерживать свою безопасность и верховенство права.
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