Бояться сказати. Який план Захід обговорює за спиною Зеленського
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Бояться сказати. Який план Захід обговорює за спиною Зеленського

Зеленський
Джерело:  Financial Times

За словами глави держави Володимира Зеленського, західні лідери уникають відкрито обговорювати з ним прийняття України в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій. Однак такі дискусії наразі точаться у кулуарах.

Головні тези:

  • Західні лідери уникають відкрито обговорювати з Володимиром Зеленським прийняття України в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій.
  • Президент Зеленський закликає партнерів проводити прозорі переговори.
  • Дискусії про можливий обмін окупованих територій на членство в НАТО ведуться серед західних лідерів вже понад півтора роки.

Зеленський заявив про таємні перемовини союзників щодо України

Як зазначив президент України, один з планів Заходу щодо обміну окупованих територій на членство в НАТО не обговорювалися з ним та його командою напряму.

Володимир Зеленський наголосив, ці ідеї озвучуються кулуарно, і ніхто з союзників Києва досі не наважився відверто порушити це питання перед Україною.

На його думку, такий підхід шкодить довірі, тому партнерам потрібно повернутися до прозорих переговорів.

Люди ніколи не говорили цього. Люди бояться сказати (мені — ред.).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави закликав західних лідерів "покласти це на стіл, відкрито перед нами. Не через якусь третю сторону”.

За словами Володимира Зеленського, він дійсно готовий розглядати мирні пропозиції від інших країн, якщо вони будуть реалістичними і не підриватимуть підтримку України.

Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиція від Китаю, ми не проти... Але, хлопці, будь ласка, не розділяйте нас, — закликав український лідер.

“Західнонімецька модель” для України обговорюється уже давно

Що важливо розуміти, Західна Німеччина вступила в НАТО в 1955 року, попри те, що Східна Німеччина залишалася під контролем Росії до 1989 року.

Як стверджують іноземні ЗМІ, на Заході дискусії щодо такого сценарію для України тривають уже близько півтора роки.

З заявами з цього приводу виступили колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен і чинний президент Чехії Петер Павел.

Я не думаю, що повне відновлення контролю над усією територією є обов’язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть адміністративний кордон, то ми можемо вважати [це] тимчасовим і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме, — заявил президент Чехії нещодавно.

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