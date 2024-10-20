США можуть зняти вето на вступ України в НАТО — за якої умови

Адміністрація президента США Джо Байдена вже не висуває принципових заперечень щодо запрошення України до НАТО. У разі перемоги Камали Гарріс на виборах 5 листопада може розпочатися поступовий рух в цьому напрямку.

Байден не має жорстких заперечень щодо вступу України в НАТО

Як зазначає видання, під час короткого візиту до Німеччини 18 жовтня, Джо Байден зустрівся з канцлером Олафом Шольцом, президентом Емманюелем Макроном та британським лідером Кіром Стармером. Головними темами обговорень стали поточна ситуація в Україні та на Близькому Сході.

Основною чутливою темою стало можливе запрошення України до НАТО. Володимир Зеленський запропонував своїм європейським колегам "план перемоги" і висловив сподівання, що таке запрошення може надійти ще до завершення президентського терміну Байдена.

Однак реальна інтеграція України до Альянсу стане можливою лише після завершення війни.

Попри те, що США та Німеччина наразі блокують перспективу розширення НАТО, Франція і Велика Британія демонструють більшу прихильність до цієї ідеї. Американці, за деякими даними, вже не мають жорстких заперечень проти запрошення України. Вважається, що у разі перемоги Камали Гарріс Байден може вдатися до конкретних кроків у цьому напрямку під час перехідного періоду. Поширити

Якщо ж переможе Дональд Трамп, будь-яка ініціатива щодо запрошення України в НАТО може зіткнутися з великими перешкодами. Прихильники оптимістичного сценарію припускають, що зміна позиції США може також вплинути на позицію Німеччини.

Втім, рішення про вступ України до НАТО залежить не тільки від позицій США чи Німеччини, а має бути ухвалене всіма 32 країнами-членами Альянсу. Окрім цього, Туреччина, Угорщина і Словаччина можуть виступити проти швидкого зближення України з НАТО.

США намагаються розробити чітку тактику щодо України

Офіційний представник Білого дому нагадав про те, що під час саміту НАТО всі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в блоці.

За його словами, одне з ключових питань полягає в тактиці того, як правильно продовжити цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних важливих рішень та дій.

Американська влада наголосила, що "президент Байден хоче, щоб Україна перемогла і забезпечить ці зусилля належними ресурсами".