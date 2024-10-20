США можуть зняти вето на вступ України в НАТО — за якої умови

Адміністрація президента США Джо Байдена вже не висуває принципових заперечень щодо запрошення України до НАТО. У разі перемоги Камали Гарріс на виборах 5 листопада може розпочатися поступовий рух в цьому напрямку.
Головні тези:
- Адміністрація президента США не має принципових заперечень щодо вступу України в НАТО після можливої перемоги Камали Гарріс на виборах.
- Україна відчуває підтримку від окремих країн-членів Альянсу, таких як Франція та Велика Британія, проте існують країни, які можуть виступити проти швидкого зближення з НАТО.
- Позиція Туреччини, Угорщини і Словаччини може стати перешкодою на шляху України до членства в НАТО.
- Рішення про вступ України до Альянсу має бути ухвалене всіма 32 країнами-членами НАТО та залежить від тактики руху у цьому напрямку.
- США намагаються розробити чітку стратегію та підтримують Україну на шляху до членства в НАТО.
Байден не має жорстких заперечень щодо вступу України в НАТО
Як зазначає видання, під час короткого візиту до Німеччини 18 жовтня, Джо Байден зустрівся з канцлером Олафом Шольцом, президентом Емманюелем Макроном та британським лідером Кіром Стармером. Головними темами обговорень стали поточна ситуація в Україні та на Близькому Сході.
Основною чутливою темою стало можливе запрошення України до НАТО. Володимир Зеленський запропонував своїм європейським колегам "план перемоги" і висловив сподівання, що таке запрошення може надійти ще до завершення президентського терміну Байдена.
Однак реальна інтеграція України до Альянсу стане можливою лише після завершення війни.
Якщо ж переможе Дональд Трамп, будь-яка ініціатива щодо запрошення України в НАТО може зіткнутися з великими перешкодами. Прихильники оптимістичного сценарію припускають, що зміна позиції США може також вплинути на позицію Німеччини.
Втім, рішення про вступ України до НАТО залежить не тільки від позицій США чи Німеччини, а має бути ухвалене всіма 32 країнами-членами Альянсу. Окрім цього, Туреччина, Угорщина і Словаччина можуть виступити проти швидкого зближення України з НАТО.
США намагаються розробити чітку тактику щодо України
Офіційний представник Білого дому нагадав про те, що під час саміту НАТО всі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в блоці.
За його словами, одне з ключових питань полягає в тактиці того, як правильно продовжити цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних важливих рішень та дій.
Американська влада наголосила, що "президент Байден хоче, щоб Україна перемогла і забезпечить ці зусилля належними ресурсами".
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