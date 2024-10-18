Вступ України до НАТО. Фіцо лякає світ апокаліптичними прогнозами

18 жовтня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що План перемоги президента України Володимира Зеленського є суперечливим, висловивши сумніви, що членство Києва в НАТО є хорошою ідеєю.

Фіцо лякає світ апокаліптичними прогнозами через Україну

Виступаючи після саміту ЄС у Брюсселі, де обговорювали ситуацію в Україні, Фіцо підкреслив свою підтримку європейської інтеграції України.

Однак, на його думку, членство в НАТО, яке є одним з пунктів Плану перемоги Зеленського, може спровокувати Третю світову війну.

За його словами, це суперечливий план, саме тому Європейська Рада не прийняла чіткої позиції щодо нього.

Очільник словацького уряду заявив, що йому не подобаються пропозиції, які, на його переконання, провокують відкриті дебати, такі як вступ України до НАТО або постачання ракет середньої дальності, здатних вражати цілі на російській території. Поширити

Фіцо наголосив на неприпустимості російської агресії проти України, але закликав до більш зваженої та обережної політики, спрямованої на припинення воєнних дій та надання гуманітарної допомоги населенню, а не на ескалацію конфлікту.

Перед усіма лідерами ЄС, в присутності президента Зеленського, я сказав, що філософія очолюваного мною уряду залишається в силі, що ми хочемо зосередитися на змістовній і раціональній співпраці з Україною, результатом якої має бути не вбивство, а допомога людям, які її потребують. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Зеленський зустрівся з Фіцо в Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на полях зустрічі Європейської ради в Брюсселі він вперше поспілкувався з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо й підкреслив, що варто підтримувати "нормальні стосунки" між державами

Зеленського попросили прокоментувати заяву Фіцо про те, що запрошення України в Північноатлантичний альянс "не буде безплатним" і запитали, чи розмовляв він із делегацією Словаччини.

Український президент підтвердив розмову зі словацьким премʼєром, однак додав, що її подробиці залишаться "між ними".