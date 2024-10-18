Вступ України до НАТО. Фіцо лякає світ апокаліптичними прогнозами

18 жовтня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що План перемоги президента України Володимира Зеленського є суперечливим, висловивши сумніви, що членство Києва в НАТО є хорошою ідеєю.
Головні тези:
- Роберт Фіцо висловив сумніви у позитивних наслідках членства України в НАТО через можливі проблеми та апокаліптичні наслідки.
- Фіцо закликав до збереження мирних стосунків між країнами та надання гуманітарної допомоги.
- Фіцо підкреслив неприпустимість російської агресії проти України, проте лякає світ Третьою світовою війною через вступ України до НАТО.
- Важливо підтримувати міжнародні зусилля з уникнення можливих конфліктів та забезпечення миру і стабільності в регіоні.
Фіцо лякає світ апокаліптичними прогнозами через Україну
Виступаючи після саміту ЄС у Брюсселі, де обговорювали ситуацію в Україні, Фіцо підкреслив свою підтримку європейської інтеграції України.
Однак, на його думку, членство в НАТО, яке є одним з пунктів Плану перемоги Зеленського, може спровокувати Третю світову війну.
За його словами, це суперечливий план, саме тому Європейська Рада не прийняла чіткої позиції щодо нього.
Фіцо наголосив на неприпустимості російської агресії проти України, але закликав до більш зваженої та обережної політики, спрямованої на припинення воєнних дій та надання гуманітарної допомоги населенню, а не на ескалацію конфлікту.
Зеленський зустрівся з Фіцо в Брюсселі
Президент України Володимир Зеленський розповів, що на полях зустрічі Європейської ради в Брюсселі він вперше поспілкувався з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо й підкреслив, що варто підтримувати "нормальні стосунки" між державами
Зеленського попросили прокоментувати заяву Фіцо про те, що запрошення України в Північноатлантичний альянс "не буде безплатним" і запитали, чи розмовляв він із делегацією Словаччини.
Український президент підтвердив розмову зі словацьким премʼєром, однак додав, що її подробиці залишаться "між ними".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-