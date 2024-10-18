Вступ України до НАТО. Фіцо лякає світ апокаліптичними прогнозами
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Вступ України до НАТО. Фіцо лякає світ апокаліптичними прогнозами

Фіцо
Джерело:  TASR

18 жовтня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що План перемоги президента України Володимира Зеленського є суперечливим, висловивши сумніви, що членство Києва в НАТО є хорошою ідеєю.

Головні тези:

  • Роберт Фіцо висловив сумніви у позитивних наслідках членства України в НАТО через можливі проблеми та апокаліптичні наслідки.
  • Фіцо закликав до збереження мирних стосунків між країнами та надання гуманітарної допомоги.
  • Фіцо підкреслив неприпустимість російської агресії проти України, проте лякає світ Третьою світовою війною через вступ України до НАТО.
  • Важливо підтримувати міжнародні зусилля з уникнення можливих конфліктів та забезпечення миру і стабільності в регіоні.

Фіцо лякає світ апокаліптичними прогнозами через Україну

Виступаючи після саміту ЄС у Брюсселі, де обговорювали ситуацію в Україні, Фіцо підкреслив свою підтримку європейської інтеграції України.

Однак, на його думку, членство в НАТО, яке є одним з пунктів Плану перемоги Зеленського, може спровокувати Третю світову війну.

За його словами, це суперечливий план, саме тому Європейська Рада не прийняла чіткої позиції щодо нього.

Очільник словацького уряду заявив, що йому не подобаються пропозиції, які, на його переконання, провокують відкриті дебати, такі як вступ України до НАТО або постачання ракет середньої дальності, здатних вражати цілі на російській території.

Фіцо наголосив на неприпустимості російської агресії проти України, але закликав до більш зваженої та обережної політики, спрямованої на припинення воєнних дій та надання гуманітарної допомоги населенню, а не на ескалацію конфлікту.

Перед усіма лідерами ЄС, в присутності президента Зеленського, я сказав, що філософія очолюваного мною уряду залишається в силі, що ми хочемо зосередитися на змістовній і раціональній співпраці з Україною, результатом якої має бути не вбивство, а допомога людям, які її потребують.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Зеленський зустрівся з Фіцо в Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на полях зустрічі Європейської ради в Брюсселі він вперше поспілкувався з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо й підкреслив, що варто підтримувати "нормальні стосунки" між державами

Зеленського попросили прокоментувати заяву Фіцо про те, що запрошення України в Північноатлантичний альянс "не буде безплатним" і запитали, чи розмовляв він із делегацією Словаччини.

Український президент підтвердив розмову зі словацьким премʼєром, однак додав, що її подробиці залишаться "між ними".

Я сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні — слава Богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти. Тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити.

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