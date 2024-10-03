Фіцо зробив скандальну заяву щодо відновлення відносин ЄС та Росії

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про бажання відновити "нормальні відносини" з РФ після закінчення війни в Україні, додавши, що "Європейському Союзу потрібна Російська Федерація".

Фіцо зробив скандальну заяву щодо ЄС та Росії

Фіцо розповів: у разі закінчення війни Росії проти України під час мандату його уряду (до 2027 року), він "зробить усе, щоб відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією".

Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною. Роберт Фіцо Премʼєр-міністр Словаччини

За його словами, війна в Україні не має військового вирішення, коли "багато політиків вже говорять про необхідність компромісів у зв'язку з Україною", згадавши про слова президента Чехії Петра Павела про перспективи повернення українських територій.

Петр Павел закликав українців до реалізму

Президент Чеської Республіки Петр Павел, колишній високопоставлений генерал НАТО, який є одним із найрішучіших прихильників України у війні з Росією, вважає, що українцям та їхнім прихильникам треба тимчасово змиритися з російською окупацією частини країни.

З огляду на те, що дружні до Росії популістські лідери, такі як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність через війну, а втома від 19 місяців конфлікту «зростає повсюди», Україні «потрібно буде бути реалістом» щодо своїх перспектив повернення територій, окупованих Росією, – сказав Павел в інтерв’ю.

Найімовірнішим результатом війни (Росії проти України - ред.) буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією.

Але, додав він, ця «тимчасова річ» може тривати роками.