Фіцо зробив скандальну заяву щодо відновлення відносин ЄС та Росії
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Фіцо зробив скандальну заяву щодо відновлення відносин ЄС та Росії

Фіцо
Джерело:  RTVS

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про бажання відновити "нормальні відносини" з РФ після закінчення війни в Україні, додавши, що "Європейському Союзу потрібна Російська Федерація".

Головні тези:

  • Фіцо висловив бажання відновити економічні відносини з Росією після закінчення війни проти України.
  • Президент Чехії Петр Павел закликав українців до реалізму та зазначив, що частина української території може тимчасово опинитися під російською окупацією.
  • Питання відновлення дружніх відносин між ЄС та Росією залишається актуальним і обговорюваним у міжнародній спільноті.

Фіцо зробив скандальну заяву щодо ЄС та Росії

Фіцо розповів: у разі закінчення війни Росії проти України під час мандату його уряду (до 2027 року), він "зробить усе, щоб відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією".

Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини

За його словами, війна в Україні не має військового вирішення, коли "багато політиків вже говорять про необхідність компромісів у зв'язку з Україною", згадавши про слова президента Чехії Петра Павела про перспективи повернення українських територій.

Петр Павел закликав українців до реалізму

Президент Чеської Республіки Петр Павел, колишній високопоставлений генерал НАТО, який є одним із найрішучіших прихильників України у війні з Росією, вважає, що українцям та їхнім прихильникам треба тимчасово змиритися з російською окупацією частини країни.

З огляду на те, що дружні до Росії популістські лідери, такі як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність через війну, а втома від 19 місяців конфлікту «зростає повсюди», Україні «потрібно буде бути реалістом» щодо своїх перспектив повернення територій, окупованих Росією, – сказав Павел в інтерв’ю.

Найімовірнішим результатом війни (Росії проти України - ред.) буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією.

Але, додав він, ця «тимчасова річ» може тривати роками.

Ні Україна, ні Росія, сказав Павел, не можуть розраховувати на забезпечення своїх максималістських цілей. Для України це включає повернення всієї території, включно з Кримом, захопленим Москвою у 2014 році. Для Росії це вимога, щоб Україна офіційно поступилася землями, на які претендує Москва, включно з чотирма регіонами, які лише частково контролюються російськими військами.

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