Фицо сделал скандальное заявление о возобновлении отношений ЕС и России
Категория
Мир
Дата публикации

Фицо сделал скандальное заявление о возобновлении отношений ЕС и России

Фицо
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Источник:  RTVS

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о желании возобновить "нормальные отношения" с РФ по окончании войны в Украине, добавив, что "Европейскому Союзу нужна Российская Федерация".

Главные тезисы

  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности возродить отношения с Россией после завершения войны в Украине.
  • Дружественные отношения между ЕС и Россией остаются актуальным вопросом в международном сообществе.
  • Реализм и компромиссы являются необходимыми для достижения стабильности и мира в регионе.

Фицо сделал скандальное заявление по ЕС и России

Фицо рассказал: в случае окончания войны России против Украины во время мандата его правительства (до 2027 года) он "сделает все, чтобы возобновить экономические и нормальные отношения с Российской Федерацией".

Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

По его словам, война в Украине не имеет военного решения, когда "многие политики уже говорят о необходимости компромиссов в связи с Украиной", вспомнив о словах президента Чехии Петра Павела о перспективах возвращения украинских территорий.

Петр Павел призвал украинцев к реализму

Президент Чешской Республики Петр Павел, бывший высокопоставленный генерал НАТО, являющийся одним из самых решительных сторонников Украины в войне с Россией, считает, что украинцам и их сторонникам нужно временно смириться с российской оккупацией части страны.

Учитывая, что дружественные России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от 19 месяцев конфликта «растет повсюду», Украине «нужно будет быть реалистом» относительно своих перспектив возвращение территорий, оккупированных Россией, — сказал Павел в интервью.

Вероятным результатом войны (России против Украины — ред.) будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.

Но, добавил он, эта «временная вещь» может длиться годами.

Ни Украина, ни Россия, сказал Павел, не могут рассчитывать на обеспечение своих максималистских целей. Для Украины это включает возвращение всей территории, включая Крым, захваченный Москвой в 2014 году. Для России это требование, чтобы Украина официально уступила земли, на которые претендует Москва, включая четыре региона, которые лишь частично контролируются российскими войсками.

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