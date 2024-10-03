Фицо сделал скандальное заявление о возобновлении отношений ЕС и России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о желании возобновить "нормальные отношения" с РФ по окончании войны в Украине, добавив, что "Европейскому Союзу нужна Российская Федерация".

Фицо сделал скандальное заявление по ЕС и России

Фицо рассказал: в случае окончания войны России против Украины во время мандата его правительства (до 2027 года) он "сделает все, чтобы возобновить экономические и нормальные отношения с Российской Федерацией".

Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

По его словам, война в Украине не имеет военного решения, когда "многие политики уже говорят о необходимости компромиссов в связи с Украиной", вспомнив о словах президента Чехии Петра Павела о перспективах возвращения украинских территорий.

Петр Павел призвал украинцев к реализму

Президент Чешской Республики Петр Павел, бывший высокопоставленный генерал НАТО, являющийся одним из самых решительных сторонников Украины в войне с Россией, считает, что украинцам и их сторонникам нужно временно смириться с российской оккупацией части страны.

Учитывая, что дружественные России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от 19 месяцев конфликта «растет повсюду», Украине «нужно будет быть реалистом» относительно своих перспектив возвращение территорий, оккупированных Россией, — сказал Павел в интервью.

Вероятным результатом войны (России против Украины — ред.) будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.

Но, добавил он, эта «временная вещь» может длиться годами.