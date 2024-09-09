Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Украине действуют "нацистские и фашистские" войска, а мировое сообщество "молча мирится" с этим.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вызвал скандал своими заявлениями о нацистских войсках в Украине.
- Мировое сообщество осуждает заявления Фицо и выступает против российской пропаганды и дезинформации.
- Инцидент с заявлением Фицо подчеркивает важность бдительности и правильного информационного восприятия в современном политическом контексте.
Фицо сделал неоднозначное заявление об Украине
Одиозный словацкий политик в духе российской пропаганды увидел нацистов и фашистов в Украине.
Об этом он заявил во время памяти жертв Холокоста и расового насилия.
По его словам, мир полон "лжи и лжи", поскольку с одной стороны говорят о совершенных преступлениях, а с другой — со временем совершаются невероятные компромиссы, оскорбляющие жертв Холокоста и расового насилия.
Словакия обвинила предыдущее правительство в государственной измене из-за помощи Украине
Пророссийское правительство Словакии обвинило своего предшественника в государственной измене и злоупотреблении служебным положением в связи с предоставлением военной помощи Украине.
Министерство обороны подало уголовную жалобу против предыдущего правительства, в частности против бывшего министра обороны Ярослава Нада, заявив, что временное правительство не имело права принимать такое фундаментальное решение, которое оставило Словакию без противовоздушной обороны после того, как она отправила все свои 13 самолетов МиГ-29 в Украина.
Премьер-министр Роберт Фицо пообещал прекратить военную помощь Киеву по возвращении к власти в прошлом году. Предыдущая администрация во главе с Эдуардом Гегером, верным союзником Киева в противостоянии российской агрессии, не смогла получить вотум доверия в парламенте и находилась в режиме временного правительства еще до принятия решения об отправке военных самолетов в Украину.
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