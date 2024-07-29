Словацкий премьер-министр Роберт Фицо встретился с послом Украины Мирославом Кастраном. Во время разговора он пригрозил Украине последствиями, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

Фицо угрожает Украине

Во время обращения премьер Словакии рассказал, что обсудил вопросы поставки "Лукойла" с послом Украины.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.

Если транзит российской нефти через Украину не будет возобновлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которое покрывает десятую часть украинского потребления. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Фицо также добавил, что возобновление поставок российской нефти связано с "техническим решением", но оно должно происходить с участием нескольких стран.

Европейский Союз, если он хочет выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов, должен будет подумать о формах сотрудничества с Российской Федерацией, которые должны предусматривать сотрудничество в области стратегического сырья. Поделиться

Санкции Украины против "Лукойла"

На прошлой неделе Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании "ЛУКойл" через Украину. Причиной стало внесение Киевом компании в список санкций.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной.

Однако комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Брюсселю понадобится больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.