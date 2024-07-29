Фицо грозится прекратить поставки дизтоплива в Украину. В чем причина

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо встретился с послом Украины Мирославом Кастраном. Во время разговора он пригрозил Украине последствиями, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".
Главные тезисы
- Роберт Фицо угрожает прекратить поставки дизтоплива в Украину из-за прекращения транзита нефти российского Лукойла.
- Венгрия и Словакия прекратили поставки нефти от Лукойла через Украину из-за введения санкций против компании.
- Фицо подчеркнул необходимость возобновления поставок российской нефти через участие нескольких стран.
Фицо угрожает Украине
Во время обращения премьер Словакии рассказал, что обсудил вопросы поставки "Лукойла" с послом Украины.
На встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.
Фицо также добавил, что возобновление поставок российской нефти связано с "техническим решением", но оно должно происходить с участием нескольких стран.
Санкции Украины против "Лукойла"
На прошлой неделе Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании "ЛУКойл" через Украину. Причиной стало внесение Киевом компании в список санкций.
Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной.
Однако комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Брюсселю понадобится больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-