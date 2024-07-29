Фицо грозится прекратить поставки дизтоплива в Украину. В чем причина
Категория
Мир
Дата публикации

Фицо грозится прекратить поставки дизтоплива в Украину. В чем причина

Фицо
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Источник:  online.ua

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо встретился с послом Украины Мирославом Кастраном. Во время разговора он пригрозил Украине последствиями, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

Главные тезисы

  • Роберт Фицо угрожает прекратить поставки дизтоплива в Украину из-за прекращения транзита нефти российского Лукойла.
  • Венгрия и Словакия прекратили поставки нефти от Лукойла через Украину из-за введения санкций против компании.
  • Фицо подчеркнул необходимость возобновления поставок российской нефти через участие нескольких стран.

Фицо угрожает Украине

Во время обращения премьер Словакии рассказал, что обсудил вопросы поставки "Лукойла" с послом Украины.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.

Если транзит российской нефти через Украину не будет возобновлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которое покрывает десятую часть украинского потребления.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Фицо также добавил, что возобновление поставок российской нефти связано с "техническим решением", но оно должно происходить с участием нескольких стран.

Европейский Союз, если он хочет выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов, должен будет подумать о формах сотрудничества с Российской Федерацией, которые должны предусматривать сотрудничество в области стратегического сырья.

Санкции Украины против "Лукойла"

На прошлой неделе Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании "ЛУКойл" через Украину. Причиной стало внесение Киевом компании в список санкций.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной.

Однако комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Брюсселю понадобится больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

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