Фіцо погрожує припинити постачання дизпалива до України. В чому причина
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Фіцо погрожує припинити постачання дизпалива до України. В чому причина

Фіцо
Джерело:  online.ua

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо сьогодні зустрівся з послом України Мирославом Кастраном. Під час розмови він пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Головні тези:

  • Прем’єр-міністр Роберт Фіцо загрожує Україні припиненням постачання дизпалива через не відновлення транзиту нафти російського Лукойлу.
  • Словацька компанія Slovnaft може припинити постачання дизпалива у зв'язку з цим, що призведе до проблем в українському споживанні.
  • Оголошення Угорщини та Словаччини про припинення постачання нафти від Лукойлу через Україну пов'язане з введенням санкцій проти компанії.

Фіцо погрожує Україні

Під час звернення прем’єр Словаччини розповів, що обговорив питання постачання "Лукойлу" з послом України.

На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.

Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

Фіцо також додав, що відновлення постачання російської нафти пов’язане з "технічним рішенням", але воно має відбуватися за участю кількох країн.

Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини.

Санкції України проти "Лукойлу"

Минулого тижня Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії "Лукойл" через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій.

Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною.

Проте комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс, заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збору доказів та оцінки правової ситуації.

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