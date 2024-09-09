Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні діють "нацистські та фашистські" війська, а світова спільнота "мовчки мириться" з цим.

Фіцо зробив неоднозначну заяву про Україну

Одіозний словацький політик у дусі російської пропаганди побачив в Україні нацистів і фашистів.

Про це він заявив під час вшанування пам'яті жертв Голокосту та расового насильства.

Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

За його словами, світ сповнений "неправди та брехні", оскільки з одного боку говорять про скоєні злочини, а з іншого — з часом здійснюються неймовірні компроміси, які ображають жертв Голокосту та расового насильства.

Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські ярлики, які часто так себе поводять. Поширити

Словаччина звинуватила попередній уряд у державній зраді через допомогу Україні

Проросійський уряд Словаччини звинуватив свого попередника у державній зраді та зловживанні службовим становищем у зв'язку з наданням військової допомоги Україні.

Міністерство оборони подало кримінальну скаргу проти попереднього уряду, зокрема проти колишнього міністра оборони Ярослава Нада, заявивши, що тимчасовий уряд не мав права приймати таке фундаментальне рішення, яке залишило Словаччину без протиповітряної оборони після того, як вона відправила всі свої 13 літаків МіГ-29 в Україну.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Києву після повернення до влади минулого року. Попередня адміністрація на чолі з Едуардом Гегером, вірним союзником Києва у протистоянні російській агресії, не змогла отримати вотум довіри в парламенті й перебувала в режимі тимчасового уряду ще до того, як прийняла рішення про відправлення військових літаків в Україну.