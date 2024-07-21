Фіцо панікує через зупинку Україною транзиту російської нафти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Фіцо панікує через зупинку Україною транзиту російської нафти

Фіцо
Джерело:  online.ua

Лідер Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією, провів телефонні перемовини з главою уряду України Денисом Шмигалем.

Головні тези:

  • Фіцо розкритикував внесення російської компанії “Лукойл” до санкційного списку.
  • Рішення українського президента спровокувало обурення з боку словацького нафтопереробного заводу Slovnaft, контрольованого угорською групою MOL.
  • Прем’єр-міністр Словаччини активно працює над розв'язанням проблеми, зокрема через спілкування з членами уряду та представниками MOL.

Що обговорювали Шмигаль та Фіцо

Словацький прем’єр заявив своєму українському колезі, що він не згодний з внесенням до санкційного списку російської компанії "Лукойл".

Як відомо, її нафту також використовував нафтопереробний завод Slovnaft.

Роберт Фіцо також додав, що вважає ці санкції "безглуздими". Він продовжує стверджувати, що вони, мовляв, не б’ють по країні-агресорці Росії, а лише завдають шкоди окремим членам Євросоюзу.

Лідер Словаччини поскаржився на те, що рішення українського президента Володимира Зеленського означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що входить в угорську групу MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж йому потрібно для переробки.

Це матиме вплив не тільки на словацький ринок, але й може призвести до припинення поставок нафти, виробленої на Slovnaft, в Україну, а вони становлять майже десяту частину всього українського споживання.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

Фіцо намагається розв’язати проблему, однак поки йому не вдається

Як повідомляє канцелярія уряду, прем’єр Словаччини вже кілька днів поспіль активно обговорює це питання з відповідними членами кабінету міністрів, а також з представниками MOL.

Раніше цього тижня словацьке Міністерство економіки офіційно підтвердило зупинку транзиту російської нафти.

За словами представників відомства, попри те, що російський "Лукойл" забезпечував частину поставок на Slovnaft, нафтопереробний завод забезпечив постачання російської нафти від іншого постачальника, а також замовляв нафту з альтернативних джерел.

Влада України, зокрема й Денис Шмигаль, поки не коментували скарги та критику з боку Роберта Фіцо.

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